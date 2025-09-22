"북핵 '동결' 현실적…트럼프-김정은 합의 시 수용"

<앵커>



이재명 대통령이 외신 인터뷰에서 "북핵 동결은 임시적 비상조치로 현실적인 대안이 될 것"이라고 말했습니다. 비핵화로 가는 첫 단계로 북한의 핵무기 개발 중단을 거듭 강조한 겁니다. 그러면서 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 폐기가 아닌 동결에 합의하더라도 이걸 수용하겠다는 뜻을 밝혔습니다.



첫 소식, 박예린 기자가 보도합니다.



<기자>



이재명 대통령은 오늘(22일) 공개된 영국 BBC와의 인터뷰에서, 북한이 매년 15기에서 20기의 핵무기를 추가로 생산하고 있다고 언급했습니다.



그러면서 핵 생산을 동결하는 방안이 "임시적 비상조치"로서 "'현실적 대안'이 될 것"이라고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 잠정적으로야 얼마든지 동의할 수 있죠. 그게 현실이니까 실현 가능한 현실적인 대안이기 때문에 그렇습니다.]



북한이 핵과 미사일 개발을 중단하는 것만으로도 분명한 이익이 있다는 겁니다.



이에 대해 이 대통령은 "비핵화란 궁극 목표를 향해서 결실 없는 노력을 고집할 것인지, 아니면 더 현실적 목표를 설정하고, 그중 일부라도 달성할 것인지의 문제"라고 말하기도 했습니다.



특히 이 대통령은 "트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이, 북한 핵무기의 폐기 대신, 당분간 생산 중단이란 합의를 하더라도 그걸 수용하겠다"는 뜻도 밝혔습니다.



이 대통령은 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 어느 정도 상호 신뢰를 갖고 있는 걸로 보인다며, 북미 정상이 다시 만날 가능성이 있다고 내다봤습니다.



다만, 로이터통신과 인터뷰에선 현재 북미 간 구체적 대화가 진행되진 않는 걸로 보인다고 전했습니다.



[이재명 대통령 : 우리는 어떻게든지 이 대립과 갈등, 특히 군사적 긴장 격화에 대해서 탈출로를 만들어야 할 상황입니다.]



북중러 밀착과 관련해선, "분명히 우리에게 바람직하지 않다"며 한미일 협력을 강조하기도 했습니다.



이 대통령은 UN 총회 참석차 오늘 미국 뉴욕으로 출국했습니다.



동결, 축소, 비핵화란 '북핵 3단계 해법'을 제시한 이 대통령이 모레 새벽, UN 총회 기조연설을 통해 보다 구체적 언급을 할지도 주목되고 있습니다.



(영상취재 : 이병주, 영상편집 : 남 일, 디자인 : 최양욱, 출처 : BBC 코리아)