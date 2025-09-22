[8뉴스 예고] "미국·북한 합의하면 '북핵 동결' 동의"

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. "미국·북한 합의하면 '북핵 동결' 동의"



이재명 대통령이 영국 BBC 인터뷰에서 북핵 동결이 비핵화의 현실적 대안이 될 것이라며, 미국과 북한이 합의하면 동의할 수 있다는 입장을 밝혔습니다. 이 내용 자세히 살펴봅니다.



2. "비핵화 집념 털면 미국 못 만날 이유 없어"



김정은 북한 국무위원장은 "비핵화 집념을 털어야 한다"는 조건을 달아 미국과 "못 만날 이유가 없다"고 말했습니다. 또 "트럼프와 좋은 추억을 가지고 있다"며 미국과 대화에 나설 수 있다는 의사를 분명히 했습니다.



3. "합성니코틴도 담배"…담배 정의 바뀐다



합성 니코틴으로 만드는 액상형 전자담배를 담배로 규정하는 담배사업법 개정안이 국회 첫 문턱을 넘었습니다. 본회의까지 통과하면, 연초와 똑같은 규제를 받고 단계적으로 세금도 부과됩니다.



4. 서울 마을버스 "내년 1월 환승체계 탈퇴"



서울 마을버스조합이 내년부터 환승 체계에서 빠지겠다고 선언했습니다. 마을버스 이용객 입장에선 요금 부담이 커지는 건데, 마을버스조합과 서울시가 합의점을 찾을 수 있을지 살펴보겠습니다.



잠시 뒤 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.