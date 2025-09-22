GH 사장에 김용진 전 경기도 경제부지사 취임…"재무 건전성 개선"

▲ GH 신임 사장에 취임한 김용진 전 경기도 경제부지사

경기주택도시공사(GH) 신임 사장에 김용진 전 경기도 경제부지사가 22일 취임했습니다.김 사장은 취임사에서 GH의 재무 건전성 개선을 시급한 과제로 지정하고 이를 타개하기 위해 ▲ 3기 신도시 등 개발사업 일정 관리 철저 ▲ 재고자산 매각 ▲ 재무 여건 개선 위한 제도 개선 등의 의지를 밝혔습니다.김 사장은 "GH는 주택 공급을 넘어 도민 삶의 질을 높이는 서비스와 공간복지 확대, 공동체 회복 중심의 주거 정책을 추진해 나가겠다"며 "위기를 넘어 도민에게 신뢰받는 지속 가능한 GH를 만들겠다"고 말했습니다.김 사장은 1986년 행정고시(30기)에 합격해 기획재정부 공공혁신기획관·대변인, 한국동서발전 사장, 국민연금공단 이사장 등을 지냈습니다.김동연 지사가 경제부총리이던 당시 기획재정부 제2차관을 역임했으며, 2022년 지방선거 당시 선대위 비서실장, 도지사직 인수위원회 부위원장으로 김 지사를 보좌한 것은 물론 올해 4월 더불어민주당 대선후보 경선 때는 외곽조직을 꾸려 김 지사를 지원했습니다.민선 8기 출범 당시인 2022년 7월 경기도 경제부지사로 취임했으나 도의회 여야 대표 의원들과의 만찬 회동에서 '술잔 투척' 논란에 휩싸여 취임 사흘 만에 자진 사임한 바 있습니다.