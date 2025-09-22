안보실 "잇단 해킹 사태에…국가 전체 보안 점검 계획 수립"

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

국가안보실은 롯데카드와 KT 해킹 사고를 계기로 전 국가적 보안 점검을 진행하고, 이를 토대로 종합적인 대책을 수립할 예정이라고 오늘(22일) 밝혔습니다.국가안보실은 오현주 3차장 주재로 민간 및 관계 부처와 이 같은 대책을 논의해 왔고, 이달 말쯤 정보보호 종합대책을 관계부처 합동으로 발표할 예정입니다.국가안보실은 "통신·금융사 등의 연이은 해킹 사고 및 국민들의 피해를 엄중히 보고 과학기술정보통신부, 금융위원회, 개인정보보호위원회, 국가정보원 등 관계부처 및 민간 전문가와 함께 종합대책을 마련하고 있다"고 밝혔습니다.국가안보실은 "정부는 국가 전체적인 보안 취약점 점검이 시급하다고 판단해 국가 시스템, 주요 통신·플랫폼, 금융기업 등에 대한 대대적인 점검계획을 수립하고 있다"고 했다.또 "정보보안 사고 발생 시 신속한 피해확산 방지와 이용자 보호 체계를 수립하고, 정부·공공부문 및 민간기업의 전반적인 정보보호 투자를 유도할 방안을 논의하고 있다"고 덧붙였습니다.