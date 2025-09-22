남양주 '모자 참변 화재' 합동 감식…"전자레인지서 단락 흔적"

▲ 지난 21일 오전 0시 45분쯤 경기 남양주시 퇴계원읍의 3층 다세대주택 1층에서 불이 나 소방관이 진압하고 있다.

경기 남양주시 다세대주택에서 불이 나 40대 어머니가 숨지고 7살 아들이 중태에 빠진 화재는 작은방 전자레인지 주변에서 시작된 것으로 조사됐습니다.오늘(22일) 경찰과 소방 당국에 따르면 경기도북부소방재난본부, 경기북부경찰청 과학수사대, 남양주소방서 등이 오늘 오전 10시 30분부터 약 1시간 20분 동안 화재가 발생한 남양주시 퇴계원읍 다세대주택에서 합동 감식을 벌였습니다.당국은 이번 감식에서 불이 시작된 것으로 추정되는 작은방의 전자레인지 안쪽과 전원 코드 부분에서 단락 흔적을 확인한 것으로 전해졌습니다.경찰 관계자는 "김치냉장고 등 가전제품이 있던 작은방에서 전자레인지에서 단락 흔적이 발견됐다"며 "해당 제품을 국립과학수사연구원에 화재 원인 분석을 의뢰할 예정이며, 실화 가능성은 작게 보고 있다"고 말했습니다.앞서 지난 21일 오전 0시 45분 남양주시 퇴계원읍 퇴계원리의 한 3층짜리 다세대주택 1층에서 불이 났습니다.이 불로 집 안방에 있던 40대 어머니와 7살 아들이 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐습니다.하지만 어머니는 치료 중 숨졌고 아들은 현재까지 의식을 회복하지 못한 채 중태에 빠졌습니다.또 주민 13명이 구조되거나 스스로 대피했으며, 이 과정에서 소방대원 1명이 화상을 입었습니다.불은 1층 내부 36㎡와 집기류 등을 태워 약 3천만 원(소방서 추산)의 재산 피해를 낸 뒤, 출동한 소방대에 의해 45분 만에 꺼졌습니다.당국은 목격자 진술 및 합동 감식 결과 등을 토대로 화재 원인을 조사할 방침입니다.(사진=연합뉴스)