초등생 집단 폭행하고 담뱃불로 지진 중학생들…주범 구속

초등학생 1명을 집단으로 폭행하고 담뱃불로 지진 중학생 5명이 경찰에 붙잡혔습니다.오늘(22일) 법조계에 따르면 경찰은 최근 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 공동상해 혐의 등으로 중학생 A 양을 구속하고 B군 등 동급생 4명을 불구속 입건했습니다.A 양 등은 지난 8일 오후 4시쯤 인천 한 길거리에서 피해자인 초등학생을 집단으로 폭행해 다치게 한 혐의를 받고 있습니다.이들은 경찰 조사에서 "누군가를 때리고 싶어서 폭행했다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.사건 직후 사회관계망서비스(SNS)에는 "단소로 맞다가 (A 양 등이) 담배빵을 만들고 담배를 먹였다"며 "'살려달라'고 빌었고 경찰이 온 뒤 응급실에 갔는데 뇌진탕이 될 수도 있다고 한다"는 글이 올라왔습니다.경찰은 사건 당일 신고를 받고 피의자 5명을 특정했으며 범행을 주도한 A 양의 구속영장을 신청했습니다.인천지법은 지난 19일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 A 양의 영장을 발부했습니다.경찰은 A 양 등을 상대로 구체적인 사건 경위를 추가로 조사한 뒤 조만간 검찰에 송치할 예정입니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)