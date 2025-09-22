'미승인 취재 안돼' 보도지침 내려놓고…트럼프 "기자는 못 막지"

▲ 트럼프 미국 대통령

이미지 확대하기

미국 국방부가 언론 보도를 제한하는 새 보도지침을 발표한 가운데 정작 도널드 트럼프 대통령은 실효성에 의문을 제기했다고 영국 일간 가디언이 보도했습니다.트럼프 대통령은 현지시간 21일 애리조나주에서 열린 우파 청년활동가 찰리 커크의 추모식 참석을 위해 백악관을 떠나면서 국방부가 언론의 보도 내용을 결정할 권한이 있는지에 대한 질문에 "아니다. 그렇게 생각하지 않는다"고 답했습니다.그러면서 "기자들은 그 무엇에도 멈추지 않는다. 여러분도 아시지 않느냐"고 덧붙였습니다.그의 발언은 새 보도지침이 언론의 자유로운 보도를 막는 데 효과가 없을 것이라는 뜻으로 풀이됩니다.로이터 통신은 다만 트럼프 대통령이 새 정책에 대해 구체적으로 질문받은 것은 아니었다고 전했습니다.앞서 미 국방부는 지난 19일 출입 기자들에게 "다음 주부터 '사전 승인'을 받은 내용만 취재하겠다는 서약서를 제출하고, 이를 거부하는 기자들의 출입증을 취소하겠다"는 내용의 보도지침을 통보했습니다.서약서엔 청사 내 이동할 수 있는 구역이 제한되고 사전 승인이 내려지지 않은 정보의 입수도 시도하지 않겠다는 내용이 담겼습니다.이는 국방부의 모든 정보를 정부의 철저한 통제 아래 두겠다는 뜻으로 풀이됩니다.피트 헤그세스 국방부 장관은 소셜미디어 엑스에 "기자들이 보안 시설 내에서 돌아다니는 일은 더는 허용되지 않는다"며 "출입증을 패용하고 규칙을 따르든지, 아니면 집에 가라"고 말했습니다.그는 취임 다음 달인 2월에 전국 네트워크를 갖춘 지상파 방송인 NBC 뉴스, 일간 뉴욕타임스(NYT), 공영방송 NPR 등 기존 유력 언론사들의 국방부 내 상주공간을 없애버리고 대신 친정부 성향의 우파 매체들에 공간을 내줬습니다.헤그세스 장관은 예멘 공습 정보 유출 사건으로 곤욕을 치른 뒤 언론 접근을 더욱 엄격하게 제한했습니다.그는 지난 3월 예멘 공습 직전에 공습 작전 세부 정보를 개인 휴대전화를 사용해 부인과 형, 개인 변호사 등 지인과 만든 민간 메신저 '시그널' 단체 대화방에 올린 사실이 언론 보도로 드러나 역풍을 맞았습니다.이 사건 이후 그는 5월에 기자들이 국방부 건물 내부를 돌아다닐 때 대부분의 구역에서 공식적인 동행인과 함께하도록 지시했습니다.이전 정부에서는 기자들이 국방부 내에서 더 많은 이동의 자유를 누렸다고 가디언은 전했습니다.급기야 국방부가 기자들에게 '사전 승인' 서약까지 요구하는 상황에 이르자 반발이 커지고 있습니다.마이크 발사모 전국기자협회(NPC) 회장은 "이것은 독립적인 감시가 가장 중요한 장소, 즉 미군에 대한 독립적 저널리즘에 대한 직접적인 공격"이라고 규탄했습니다.'언론의 자유 재단'은 "이 정책은 출판에 대한 사전 제한으로 작용하며, 이는 미국 수정 헌법 제1조가 보장하는 언론의 자유 침해 중 가장 심각한 것으로 간주한다"고 말했습니다.이에 대해 국방부 숀 파넬 대변인은 성명을 통해 새 보도지침이 "민감한 정보는 물론, 국가 안보와 펜타곤에서 일하는 모든 이들의 안전을 보호하기 위한 기본적이고 상식적인 지침"이라고 반박했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)