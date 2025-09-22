뉴스

김 총리 "해킹사고, 모든 구제조치 강구할 것"

SBS 뉴스
작성 2025.09.22 17:51 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
정부가 최근 잇따른 통신사, 금융사의 해킹 사고와 관련해 긴급현안점검회의를 개최했습니다.

김민석 국무총리는 모두 발언에서 정부는 일련의 상황을 대단히 송구스럽게 생각하고 있다면서 모든 피해 구제 조치를 강구하겠다고 말했습니다.

김 총리는 사업자의 보안 관리 체계상 미흡한 점은 없는지 철저히 조사하는 한편 일각에서 제기된 은폐·축소 의혹에 대해서도 문제가 없는지 밝히고, 문제가 있다면 분명히 책임을 묻겠다고 강조했습니다.

---

코로나19 백신을 맞고 일주일 뒤 뇌출혈로 숨진 시민의 유족에게 정부가 피해를 보상해야 한다는 법원의 판단이 나왔습니다.

서울행정법원 행정4부는 숨진 A 씨의 배우자가 '예방접종 피해 보상 거부 처분을 취소하라'며 질병관리청장을 상대로 낸 소송에서 최근 원고 승소로 판결했습니다.

A 씨는 2021년 12월 28일 화이자 백신을 접종받고 2시간 뒤 쓰러진 채 발견돼 병원에 옮겨졌습니다.

이어 병원에서 두개내출혈 진단을 받고 치료를 받았으나 일주일 뒤인 이듬해 1월 4일 숨졌습니다.

---

과학기술정보통신부와 한국장학재단이 올해 처음 시행되는 이공계 석사우수장학금 장학사업 참여 신청을 다음 달 2일까지 받는다고 밝혔습니다.

이 사업은 석사학위 과정 1천 명 내외에 학기당 250만 원, 연간 500만 원을 지원하는 것으로, 수도권에서 25%, 비수도권에서 75%를 선발합니다.

올해 2학기 입학하거나 재학 중이면서 자연과학, 공학계열 학과 전공자로 전일제 석사과정생으로 일정 성적 요건을 충족하면 선발될 수 있습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지