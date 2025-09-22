뉴스

열차 밑으로 '엉금엉금'…"10분 아끼려다" "아찔해"

SBS 뉴스
작성 2025.09.22 17:34 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
'괜찮겠지'하고 대수롭지 않게 생각하는 '안전불감증'은 때때로 큰 사고를 유발할 수 있는데요.

미국의 한 철도역에서 황당한 장면이 포착됐습니다.

<오! 클릭> 세 번째 검색어는 '열차 밑으로 기어들어 간 승객'입니다.

미국 시카고입니다.

건널목에 2층 열차 한 대가 서 있는데요.

그런데 화면 오른쪽에서 갑자기 한 여성이 후다닥 달려오더니 열차 아래로 기어들어 갑니다.

가방까지 들고 있었는데요.

열차가 움직이기라도 했다면 끔찍한 사고가 일어날 수도 있었을 겁니다.

이 승객의 신원은 공개되지는 않았는데요.

현지 경찰은 이 여성이 반대편에서 오고 있는 열차에 타기 위해 무모한 선택을 한 것 같다고 설명했습니다.

철도 측은 선로를 불법으로 건너는 승객은 탑승을 거부당할 수도 있으며 벌금이 부과될 수 있다고 밝혔습니다.

영상을 본 누리꾼들은 "10분 먼저 가려다가 10년 빨리 가는 수가" "행운이 항상 따를 리 없는데 무모했다" "철도 안전 캠페인이 필요한 이유" 등의 다양한 반응을 보였습니다.

(화면출처 : Village of Hinsdale Police·WLS)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지