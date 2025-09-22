열차 밑으로 '엉금엉금'…"10분 아끼려다" "아찔해"

'괜찮겠지'하고 대수롭지 않게 생각하는 '안전불감증'은 때때로 큰 사고를 유발할 수 있는데요.



미국의 한 철도역에서 황당한 장면이 포착됐습니다.



<오! 클릭> 세 번째 검색어는 '열차 밑으로 기어들어 간 승객'입니다.



미국 시카고입니다.



건널목에 2층 열차 한 대가 서 있는데요.



그런데 화면 오른쪽에서 갑자기 한 여성이 후다닥 달려오더니 열차 아래로 기어들어 갑니다.



가방까지 들고 있었는데요.



열차가 움직이기라도 했다면 끔찍한 사고가 일어날 수도 있었을 겁니다.



이 승객의 신원은 공개되지는 않았는데요.



현지 경찰은 이 여성이 반대편에서 오고 있는 열차에 타기 위해 무모한 선택을 한 것 같다고 설명했습니다.



철도 측은 선로를 불법으로 건너는 승객은 탑승을 거부당할 수도 있으며 벌금이 부과될 수 있다고 밝혔습니다.



영상을 본 누리꾼들은 "10분 먼저 가려다가 10년 빨리 가는 수가" "행운이 항상 따를 리 없는데 무모했다" "철도 안전 캠페인이 필요한 이유" 등의 다양한 반응을 보였습니다.



(화면출처 : Village of Hinsdale Police·WLS)