구속기로 선 한학자…'통일교 정교유착 의혹' 정점

<앵커>



통일교 수장인 한학자 총재가 김건희 여사와 권성동 의원에게 각종 청탁과 함께 금품을 전달한 혐의로 구속기로에 놓였습니다. 현재 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문이 진행되고 있는데요. 현장 연결해 보겠습니다.



김덕현 기자, 한학자 총재가 출석한 지 3시간이 넘었는데, 지금도 구속 전 심문 계속되고 있죠?



<기자>



한 총재의 구속 전 피의자 심문은 오후 1시 30분부터 3시간 넘게 진행되고 있습니다.



앞서 휠체어를 타고 법정으로 들어선 한 총재는 별다른 입장을 밝히지 않았습니다.



[한학자/통일교 총재 : (권성동 의원에게 1억 원이 아니라 세뱃돈과 넥타이 줬다고 진술했습니까? 윤영호 씨는 1억 원, 샤넬백 전달 인정했는데 이에 대해선 어떻게 보나요?) …….]



특검팀은 지난 17일 한 총재를 소환해 9시간 반가량 조사한 뒤, 이튿날 바로 구속영장을 청구했습니다.



한 총재가 구속 심사를 받는 건 지난 2012년 9월 남편인 문선명 전 총재 사망 이후 단독으로 통일교 수장 자리에 오른 뒤 처음입니다.



특검팀은 오늘(22일) 구속 심사에 팀장급을 포함해 검사 8명을 투입했는데, 420쪽 분량의 의견서와 220여 쪽의 발표 자료를 통해 한 총재의 구속 필요성을 설명한단 계획입니다.



<앵커>



구체적으로 한 총재에게 적용되는 혐의는 뭔가요?



<기자>



특검팀은 한 총재를 '통일교 정교유착 의혹'의 정점으로 보고, 정치자금법과 청탁금지법 위반, 증거인멸교사, 업무상 횡령 등 4가지 혐의를 적용했습니다.



한 총재는 지난 2022년 1월 윤영호 전 통일교 세계본부장과 공모해 권성동 국민의힘 의원에게 불법 정치자금 1억 원을 제공한 혐의, 윤 전 본부장이 2022년 4월부터 건진법사 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 다이아몬드 목걸이와 샤넬백 등을 건네면서 교단 현안을 청탁하는 과정에 관여했다는 혐의 등을 받습니다.



앞서 한 총재는 특검 조사에서 윤 씨의 개인적 일탈이라며 혐의를 전면 부인했는데, 오늘 심사에서도 비슷한 취지의 주장을 이어갈 것으로 보입니다.



특검팀은 한 총재가 그간 수사에 비협조적 태도를 보여왔고, 증거 인멸 우려가 크다는 점 등을 강조할 계획입니다.



함께 구속영장이 청구된 정원주 전 통일교 총재 비서실장의 구속 전 피의자 심문도 오후 4시 30분부터 시작됐습니다.



구속 심사가 끝나면 한 총재는 서울구치소에 인치돼 법원의 판단을 기다리게 됩니다.



한 총재의 구속 여부는 이르면 오늘 밤 나올 예정입니다.



(현장진행 : 박영일, 영상취재 : 김승태, 영상편집 : 김준희)