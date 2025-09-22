검찰, 문재인 전 대통령 불기소…'서해 피격' 유족 고소 2년 9개월 만

▲ 문재인 전 대통령이 19일 경기도 파주 캠프 그리브스에서 열린 9.19 평양공동선언 남북군사합의 7주년 기념식 및 2025 한반도 평화주간 개막식에서 기념사를 하고 있다.

검찰이 '서해 공무원 피격 사건' 유족이 문재인 전 대통령을 직무유기와 명예훼손 혐의로 고소한 사건을 2년 9개월 만에 불기소 처분했습니다.서울중앙지검 공공수사1부(이병주 부장검사)는 지난 19일 고(故) 이대준 씨의 유족이 문 전 대통령을 고소한 사건 중 일부 혐의에 대해 증거가 불충분하다며 불기소 결정을 내렸습니다.이 씨의 유족 이래진 씨는 2022년 12월 문 전 대통령이 이 씨에 대한 구조 조치를 지시하지 않았고 해양경찰청이 이 씨의 월북을 단정한 수사 중간결과를 발표하게 했다며 문 전 대통령을 직무유기와 명예훼손, 허위공문서 작성, 직권남용 등 혐의로 서울중앙지검에 고발했습니다.검찰은 이 가운데 직무유기와 명예훼손 혐의는 불기소했고 나머지 직권남용과 허위공문서 작성 등 혐의는 아직 수사 중인 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)