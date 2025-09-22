뉴스

검찰, 문재인 전 대통령 불기소…'서해 피격' 유족 고소 2년 9개월 만

조윤하 기자
작성 2025.09.22 15:41 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
검찰, 문재인 전 대통령 불기소…'서해 피격' 유족 고소 2년 9개월 만
▲ 문재인 전 대통령이 19일 경기도 파주 캠프 그리브스에서 열린 9.19 평양공동선언 남북군사합의 7주년 기념식 및 2025 한반도 평화주간 개막식에서 기념사를 하고 있다.

검찰이 '서해 공무원 피격 사건' 유족이 문재인 전 대통령을 직무유기와 명예훼손 혐의로 고소한 사건을 2년 9개월 만에 불기소 처분했습니다.

서울중앙지검 공공수사1부(이병주 부장검사)는 지난 19일 고(故) 이대준 씨의 유족이 문 전 대통령을 고소한 사건 중 일부 혐의에 대해 증거가 불충분하다며 불기소 결정을 내렸습니다.

이 씨의 유족 이래진 씨는 2022년 12월 문 전 대통령이 이 씨에 대한 구조 조치를 지시하지 않았고 해양경찰청이 이 씨의 월북을 단정한 수사 중간결과를 발표하게 했다며 문 전 대통령을 직무유기와 명예훼손, 허위공문서 작성, 직권남용 등 혐의로 서울중앙지검에 고발했습니다.

검찰은 이 가운데 직무유기와 명예훼손 혐의는 불기소했고 나머지 직권남용과 허위공문서 작성 등 혐의는 아직 수사 중인 것으로 전해졌습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
조윤하 기자 사진
조윤하 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지