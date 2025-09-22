'우리들의 발라드', 방송 전부터 뜨겁다…선공개 영상 600만 조회수 돌파

SBS '우리들의 발라드'에 대한 관심이 방송 전부터 뜨겁다.



오는 23일 첫 방송을 앞두고 있는 SBS 신규 음악 오디션 '우리들의 발라드'는 우리 기억 속 매 순간마다 함께 했던 인생 발라드를 공유하고, 그 시절 나의 노래였던 발라드를 새롭게 불러줄 2025년의 목소리를 찾는 음악 오디션 프로그램이다. '우리들의 발라드'는 오디션 명가 SBS와 굴지의 종합 엔터테인먼트사 SM C&C 등이 함께 하는 대형 오디션 프로젝트로, 전현무를 필두로 화려한 출연진들이 탑백귀로 등장을 예고하며 역대급 프로그램의 탄생으로 주목받고 있다.



이 가운데, 방송에 앞서 선공개된 영상 클립이 SNS 상에서 남다른 관심을 얻고 있다. SM C&C STUDIO 유튜브 쇼츠 및 인스타그램 릴스로 업로드된 '혼문 열러 온 우발 참가자 선공개'라는 제목의 영상이 네티즌 사이에 화제다.



해당 영상은 베일에 싸인 '우리들의 발라드' 참가자가 'Never Ending Story'를 열창하고 있고, 차태현, 박경림, 미미 등 탑백귀 대표들이 노래를 들으며 터지는 눈물을 참지 못하는 모습이 담겨있다.



참가자의 뛰어난 가창력과 탑백귀 대표들의 진심 어린 리액션은 온라인상에서 뜨거운 호응을 얻으며 유튜브 쇼츠 207만, 인스타그램 릴스 408만 이상의 조회수를 기록, 도합 615만이 넘는 조회수를 만들어 가고 있다.



이처럼 선공개 영상부터 뜨거운 화제성을 자랑하는 '우리들의 발라드'는 다양한 경로를 통해 입소문이 퍼지고 있으며, 프로그램에 대한 기대감 및 아직 공개되지 않은 참가자에 대한 궁금증이 한껏 높아지고 있다.



'우리들의 발라드'는 오는 23일 밤 9시에 첫 방송되며, 이날 방송은 특별 확대 편성으로 160분 동안 진행된다.



