산업부, 미국 관세 피해 기업 간담회…"지원 방안 발굴, 중요 과제"

▲ 김정관 산업통상자원부 장관이 22일 서울 서초구 대한무역투자진흥공사에서 열린 철강·알루미늄 파생상품 기업 간담회에 참석해 발언하고 있다.

김정관 산업통상자원부 장관은 대한무역투자진흥공사, KOTRA에서 철강·알루미늄 파생상품 기업 간담회를 주재하고 기업들의 애로 사항을 들었습니다.김 장관은 미국 관세 조치로 어려움을 겪는 철강 파생상품 기업들의 고충을 듣고 "통상환경 변화에 따라 현장의 수요에 맞는 지원방안을 발굴하는 것이 무엇보다 중요한 과제"라고 강조했습니다.이어 "관세대응 119 플러스로의 확대 개편을 차질 없이 추진하는 한편, 민관합동 수출 현장지원단과 릴레이 간담회를 지속 개최해 기업 현장의 목소리를 신규서비스와 정책에 반영하겠다"고 밝혔습니다.산업부는 지난 2월 신설한 관세 문제 상담 창구인 '관세대응 119'를 범정부 협업 체계로 개편·격상한 '관세대응 119 플러스'를 운영하겠다고 밝혔습니다.관세대응 119 플러스는 앞으로 미 정부에 대한 수출기업 관세 애로 의견서 제출 지원, 미국 관세청 사전심사제도 신청 컨설팅, 미국 세관의 사후 검증 요구자료 대응, 철강 함량 가치 산출 지원 서비스 등을 제공할 예정입니다.특히 철강 파생상품 기업을 위해서는 미국 현지전문가가 상시 1:1 상담해 주는 서비스도 운영합니다.오늘(22일) 설명회에서는 코트라가 미국의 관세부과 조치 현황을, 서울세관 등이 수출기업 유의 사항과 관세절감 전략을 공유했습니다.1:1 맞춤형 상담회에는 100여 개 기업이 참가해 미국·한국 변호사, 관세사 등으로부터 심층 상담을 받았습니다.(사진=연합뉴스)