민주, 권익위원장 감사 요구…"'김건희 명품 조사' 국장 사망 책임"

▲ 더불어민주당 서미화, 김용만, 강준현 의원 등이 22일 서울 여의도 국회 의안과에 국민권익위원회 유철환 위원장·정승윤 전 부위원장에 대한 감사요구안을 제출하고 있다.

민주당 정무위원회 위원들과 3대 특검 종합대응 특별위원회 의원들이 오늘(22일) 국민권익위원회 간부 김 모 국장의 사망에 대한 책임을 묻고자 유철환 권익위원장과 정승윤 전 부위원장에 대한 감사요구안을 국회 의안과에 제출했습니다.감사요구안 제출 뒤 민주당 김용만 의원은 "김 국장의 추가 유서 내용을 포함해 직무유기와 직권남용으로 감사가 필요하다"고 말했습니다.정무위 여당 간사인 강준현 의원 또한 "유 위원장은 지금 그 자리에 앉아 있을 자격이 없다"고 전했습니다.위원들은 유 위원장과 정 전 부위원장 등이 참여한 권익위 전원위원회에서 김건희 여사의 명품 가방 수수 의혹을 무혐의 처리한 것이 직무유기라고 보고 있습니다.여기에 해당 의혹의 조사 책임자였던 김 국장의 유서 속에 등장한 '법 제도의 정략적 이용'이란 표현 등으로 미뤄봤을 때 유 위원장 등의 직권남용을 의심하고 있습니다.하지만, 감사요구안의 소관 상임위가 국회 정무위원회인데 그 위원장이 국민의힘 소속 윤한홍 의원입니다.따라서 감사요구안 통과까진 다소 난항이 예상됩니다.(사진=연합뉴스)