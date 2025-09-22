전주지검장 "검찰 제도 폐지…헌법과 맞지 않아"

▲ 신대경 전주지검장이 22일 전주지검 청사에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다.

신대경 전주지검장은 오늘(22일) "검찰 제도 폐지는 헌법과 맞지 않는다"고 밝혔습니다.신 지검장은 오늘 기자간담회에서 "검찰 본연의 기능을 유지하는 것은 헌법의 영역이라고 생각한다"면서 이같이 말했습니다.그는 "헌법 제12∼13조를 보면 검찰총장, 영장 청구권과 관련한 내용이 있다"며 "헌법이 이런 용어를 기재한 것은 검찰 제도를 만들 때 채택한 것으로 검찰은 헌법상 제도가 아닌가 싶다"라고 했습니다.신 지검장은 "수사 과정에서도 인권침해가 없는지 그 수사가 적정한지를 법률적인 관점에서 들여다보는 통제장치는 필요하다고 본다"며 "검찰이 경찰의 수사 기록을 보고 기소 여부만을 판단하면 법정은 아마 난리가 날 것"이라고 내다봤습니다.이어 "보완 수사라는 것은 검찰이 새롭게 직접 수사하는 게 아니고 (수사에 문제가 없도록 하는) 통제장치"라면서 "따라서 보완 수사는 필수적이고 반드시 지켜야 하는 것으로 검찰의 권한 문제로만 봐선 안 된다"고 부연했습니다.신 지검장의 이번 발언은 정부·여당이 추진 중인 검찰청 폐지가 위헌적이라고 주장하는 야당의 입장과 일정 부분 결을 같이하는 것으로 읽힙니다.신 검사장은 오늘 피해금 1천50원으로 최근 논란이 된 '초코파이 절도 재판'도 언급하면서 "이 사건에 대해 저도 많은 관심을 갖고 있다"고 했습니다.그는 이번 초코파이 절도 사건이 2020년 7월 한 편의점에서 일어난 '반반 족발 사건'과 유사한 점이 있다고 설명했습니다.반반 족발 사건은 편의점 종업원이 폐기 시간을 착각해 매장에서 파는 5천900원짜리 족발을 먹은 혐의로 기소됐으나 1심에서 무죄가 나온 재판을 일컫습니다.이 사건을 심리한 서울중앙지법은 피고인인 종업원에게 혐의가 없다고 판단했고 검찰은 이후 검찰시민위원회의 의견을 받아들이며 항소를 포기했습니다.당시 검찰은 "시민 위원들의 의견을 존중해 정의와 형평 등을 고려해 항소를 취하하기로 했다"고 전했습니다.신 검사장은 "반반 족발 사건의 이면에는 점주와 종업원 간 아르바이트비 정산 문제가 있었다"며 "다만 반반 족발 사건은 무죄가 선고됐는데, 초코파이 사건은 1심에서 유죄가 나왔으므로 저희가 할 수 있는 게 어떤 게 있을지 살펴보고 있다"고 했습니다.초코파이 절도 사건에 대해 기소유예 처분을 내리지 않아 아쉽다는 지적에는 "이 사건은 피해자가 강력하게 피의자를 처벌하기를 원했고 양측의 합의가 이뤄지지 않아 기소를 유예하는 게 어려웠던 것으로 보인다"고 답했습니다.그러면서 "이 재판이 항소심까지 왔기 때문에 공소 취소는 어렵고 결심 단계에서 (재판부에) 의견을 구할 때 적절히 하겠다"고 덧붙였습니다.보안업체 노조원인 A(41)씨는 지난해 1월 18일 오전 4시 6분 전북 완주군의 한 물류회사 내 사무실의 냉장고 안에 있던 초코파이와 커스터드를 먹은 혐의로 약식명령을 받았으나 절도죄로 유죄를 받으면 직장을 잃을 수 있어 정식재판을 청구, 무죄를 다투고 있습니다.1심 재판부는 공소사실을 유죄로 인정해 벌금 5만 원을 선고했고, A 씨는 이에 불복해 법원에 항소를 제기한 상태입니다.(사진=연합뉴스)