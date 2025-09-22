뉴스

2025-2026시즌 KBL 오피셜 스폰서, 2년 연속 DB손해보험

전영민 기자
작성 2025.09.22 13:47 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
2025-2026시즌 KBL 오피셜 스폰서, 2년 연속 DB손해보험
▲ 2025-2026시즌 KBL 오피셜 스폰서 DB손해보험

KBL은 DB손해보험을 2025-2026시즌 프로농구 '오피셜 스폰서'로 확정했다고 오늘(22일) 밝혔습니다.

지난 시즌에 이어 2년 연속 프로농구 오피셜 스폰서가 된 DB손해보험은 24초 계시기, 코트 플로어 및 A보드 광고 노출 등 권리를 갖습니다.

또 KBL 유소년 클럽 농구대회, KBL 유망선수 해외 연수 프로젝트의 명칭 사용권도 얻습니다.

올 시즌 프로농구 대회 공식 명칭을 포함해 10개 구단 경기장 내 광고 권한 및 기타 제작물의 홍보 권리를 갖는 '타이틀 스폰서'는 LG전자가 맡았습니다.

DB손해보험 관계자는 "KBL이 더 많은 팬에게 사랑받는 리그가 될 수 있도록 2025-2026시즌에도 적극적으로 협력할 것"이라며 "뛰어난 재능을 가진 어린 선수가 훌륭한 선수로 성장할 수 있도록 지속해 관심을 기울이겠다"고 말했습니다.

KBL 관계자는 "두 시즌 연속 DB손해보험과 함께하게 돼 기쁘다"며 "DB손해보험과 긴밀한 소통을 통해 팬들이 더 재밌는 프로농구를 즐길 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.

(사진=KBL 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지