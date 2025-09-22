신라호텔, 결혼식 돌연 취소 통보…"국가 행사 때문" [자막뉴스]

서울 신라호텔이 11월 결혼식장을 예약한 일부 고객을 대상으로 일정 변경을 요청한 것으로 확인됐습니다.



호텔신라 측은 11월 초 호텔 행사장에 결혼식을 예약한 고객들에게 "국가 행사가 예정돼 해당 기간 행사장 예약 고객에게 예약 변경 안내를 하고 있다"고 오늘 밝혔습니다.



다만 어떤 정부 행사인지에 대해서는 말을 아꼈습니다.



업계에선 10월 말 경주에서 열리는 APEC 정상회의 관련 조치가 아니냐는 추측도 나옵니다.



한미, 한중간 양국 정상회담이 서울에서 열릴 가능성이 있어, 숙소를 미리 비워야 하는 상황인 것으로 알려졌습니다.



호텔신라는 고객과 보상안에 대한 개별 합의를 진행하고 있다며, 애초에 고객들과 식장을 계약할 때 국가 행사 등을 이유로 계약이 취소될 수 있다는 점을 고지했다고 밝혔지만, 소비자들은 당혹스럽다는 입장을 보이고 있습니다.



결혼식 일정에 맞춰 사진 촬영과 신혼여행 등 모든 결혼 준비가 진행되기 때문입니다.



소식이 알려지자 주진우 국민의힘 의원은 자신의 SNS에 "정부가 호텔을 압박해 1년 전 예약된 결혼식을 취소시키다니, 자유민주주의 국가에서 있을 수 없는 일이 일어났다"고 밝혔습니다.



그러면서 "대통령 아들은 삐까번쩍하게 결혼시켰는데 힘없는 국민은 정부가 한마디 하면 잡아뒀던 예식장도 정부에 헌납해야 하느냐"고 비판했습니다.



(취재: 정혜경 / 영상편집: 고수연 / 디자인: 육도현 / 제작: 디지털뉴스편집부)