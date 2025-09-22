통일교 한학자 총재, 휠체어 타고 구속심사 출석…'묵묵부답'

▲ 윤석열 정권과 통일교가 연관된 '정교유착 국정농단' 의혹을 받는 한학자 통일교 총재가 22일 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다.
'정교유착 의혹'의 정점으로 지목된 통일교 한학자 총재가 구속 전 피의자 심문을 받기 위해 법원에 출석했습니다.
한 총재는 오늘(22일) 낮 12시 53분쯤 서울중앙지방법원에 도착했습니다.
한 총재의 구속 전 피의자 심문은 오늘 낮 1시 30분부터 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사 심리로 진행됩니다.
한 총재는 통일교 관련 의혹이 전 세계본부장 윤 모 씨의 개인 일탈이라고 보는지, 국민의힘 권성동 의원에게 세뱃돈과 넥타이 등을 줬는지 묻는 취재진 질문에 대답하지 않고 법정으로 향했습니다.
한 총재는 상·하의 모두 검은색 계열로 맞춰 입었고, 차에서 내린 뒤 휠체어를 타고 눈을 감은 채 법원 청사로 들어갔습니다.
한 총재 구속 여부는 이르면 오늘 밤에 나올 것으로 보입니다.
한 총재가 2012년 9월 단독으로 통일교 총재직에 오른 이래 범죄 혐의로 구속 기로에 놓인 것은 처음입니다.
김건희 특검팀은 지난 18일 정치자금법 위반, 청탁금지법 위반, 증거인멸교사, 업무상 횡령 등 4가지 혐의로 한 총재의 구속영장을 청구했습니다.
한 총재는 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨와 공모해 2022년 1월 권 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받습니다.
2022년 4∼7월 '건진법사' 전성배 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의(청탁금지법 위반)도 있습니다.
김 여사에게 건넬 목걸이와 가방 등을 교단 자금으로 구매한 혐의(업무상 횡령), 2022년 10월 자신의 원정 도박 의혹에 관한 경찰 수사에 대비해 윤 씨에게 증거 인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 받습니다.
2023년 국민의힘 전당대회를 앞두고 권 의원을 당 대표로 밀기 위해 통일교 교인들을 대거 입당시켰다는 정당법 위반 혐의는 이번 구속영장에 포함되지 않았습니다.
오늘 오후 4시에는 정 모 전 총재 비서실장에 대한 구속심사도 예정돼 있습니다.
그는 통일교 최상위 행정조직인 천무원 부원장으로 한 총재의 최측근으로 알려진 인물입니다.
한 총재의 영장 범죄사실에 적시된 대부분 혐의의 공범으로 의심받고 있습니다.
통일교 측은 83세 고령인 한 총재가 건강 악화로 정상적인 생활이 어려운 상황인 데다 도주·증거인멸 우려가 없다는 점을 들어 특검팀의 구속 시도가 무리한 수사라는 입장입니다.
통일교는 구속심사와 관련한 입장문에서 한 총재가 지병인 백내장·녹내장, 최근 심장 부위 절제수술, 부정맥 치료약물 복용에 따른 합병증 등을 겪은 점을 언급하며 "구속은 회복할 수 없는 건강 악화를 초래할 수 있다"고 주장했습니다.
(사진=연합뉴스)