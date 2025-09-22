통일교 한학자 총재, 휠체어 타고 구속심사 출석…'묵묵부답'

▲ 윤석열 정권과 통일교가 연관된 '정교유착 국정농단' 의혹을 받는 한학자 통일교 총재가 22일 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다.

'정교유착 의혹'의 정점으로 지목된 통일교 한학자 총재가 구속 전 피의자 심문을 받기 위해 법원에 출석했습니다.한 총재는 오늘(22일) 낮 12시 53분쯤 서울중앙지방법원에 도착했습니다.한 총재의 구속 전 피의자 심문은 오늘 낮 1시 30분부터 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사 심리로 진행됩니다.한 총재는 통일교 관련 의혹이 전 세계본부장 윤 모 씨의 개인 일탈이라고 보는지, 국민의힘 권성동 의원에게 세뱃돈과 넥타이 등을 줬는지 묻는 취재진 질문에 대답하지 않고 법정으로 향했습니다.한 총재는 상·하의 모두 검은색 계열로 맞춰 입었고, 차에서 내린 뒤 휠체어를 타고 눈을 감은 채 법원 청사로 들어갔습니다.한 총재 구속 여부는 이르면 오늘 밤에 나올 것으로 보입니다.한 총재가 2012년 9월 단독으로 통일교 총재직에 오른 이래 범죄 혐의로 구속 기로에 놓인 것은 처음입니다.김건희 특검팀은 지난 18일 정치자금법 위반, 청탁금지법 위반, 증거인멸교사, 업무상 횡령 등 4가지 혐의로 한 총재의 구속영장을 청구했습니다.한 총재는 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨와 공모해 2022년 1월 권 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받습니다.2022년 4∼7월 '건진법사' 전성배 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의(청탁금지법 위반)도 있습니다.김 여사에게 건넬 목걸이와 가방 등을 교단 자금으로 구매한 혐의(업무상 횡령), 2022년 10월 자신의 원정 도박 의혹에 관한 경찰 수사에 대비해 윤 씨에게 증거 인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 받습니다.2023년 국민의힘 전당대회를 앞두고 권 의원을 당 대표로 밀기 위해 통일교 교인들을 대거 입당시켰다는 정당법 위반 혐의는 이번 구속영장에 포함되지 않았습니다.오늘 오후 4시에는 정 모 전 총재 비서실장에 대한 구속심사도 예정돼 있습니다.그는 통일교 최상위 행정조직인 천무원 부원장으로 한 총재의 최측근으로 알려진 인물입니다.한 총재의 영장 범죄사실에 적시된 대부분 혐의의 공범으로 의심받고 있습니다.통일교 측은 83세 고령인 한 총재가 건강 악화로 정상적인 생활이 어려운 상황인 데다 도주·증거인멸 우려가 없다는 점을 들어 특검팀의 구속 시도가 무리한 수사라는 입장입니다.통일교는 구속심사와 관련한 입장문에서 한 총재가 지병인 백내장·녹내장, 최근 심장 부위 절제수술, 부정맥 치료약물 복용에 따른 합병증 등을 겪은 점을 언급하며 "구속은 회복할 수 없는 건강 악화를 초래할 수 있다"고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)