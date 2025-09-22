진종오 "실탄 수만 발 불법 유통…누구 손에 있는지 몰라"

▲ 국민의힘 진종오 의원
사격 경기용 실탄이 다량 불법으로 유통된 정황이 포착돼 경찰이 수사 중인 것으로 확인됐습니다.
국민의힘 진종오 의원은 오늘(22일) 본인의 SNS 계정에 "경찰은 지난 대선 당시 제기되었던 이재명 대통령 암살 및 저격설과 관련해 기획 수사를 진행해 불법 총기 제작에 가담한 이들과 구매자들이 검거되었다. 검거 후 조사과정에서는 경기용 실탄이 대량으로 압수되었다"는 글을 올렸습니다.
이어 "경찰은 지난 8월 29일 혐의자를 인지하고 특정인 압수수색을 벌였으며, 압수수색 중 개인 차량 내부에서 200여 발, 자택에서 200여 발을 추가로 압수했다"며 "제보에 따르면 사제 1백여 정과 실탄 2만 발 이상이 시중에 유통된 것으로 추정된다고 하는데, 누구의 손에 들어가 있는지, 지금 이 순간에도 우리는 알지 못한다"고 말했습니다.
또, "22구경 실탄은 소구경·저반동 탄약이지만 신체 스위치 존에 맞을 경우 사망에 이를 수 있는 실탄"이라며 "특히 근거리에서는 뇌와 심장, 폐를 관통해 사람을 단번에 쓰러뜨릴 수 있는 치명적인 무기"라고 위험성을 강조했습니다.
진 의원은 정부에게 확보된 경기용 실탄의 정확한 수량과 행방을 즉각 공개하고 사격 연맹과 상급 기관인 대한 체육회, 문화체육관광부 등 기관에 대한 전방위 조사를 시작할 것을 촉구했습니다.
이에 대해 해당 사건을 수사한 경기북부경찰청은 "해당 내용의 사건을 수사하고 있는 것은 사실이지만 아직 공표할 만한 단계가 아니다"고 설명했습니다.
이어 "총기 및 탄환이 불법적으로 유통되고 있다는 수사 첩보를 입수해 수사를 진행한 것이며 이재명 대통령 암살 및 저격설 관련 사안과는 별개"라고 해명했습니다.
