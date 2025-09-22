진종오 "실탄 수만 발 불법 유통…누구 손에 있는지 몰라"

▲ 국민의힘 진종오 의원

사격 경기용 실탄이 다량 불법으로 유통된 정황이 포착돼 경찰이 수사 중인 것으로 확인됐습니다.국민의힘 진종오 의원은 오늘(22일) 본인의 SNS 계정에 "경찰은 지난 대선 당시 제기되었던 이재명 대통령 암살 및 저격설과 관련해 기획 수사를 진행해 불법 총기 제작에 가담한 이들과 구매자들이 검거되었다. 검거 후 조사과정에서는 경기용 실탄이 대량으로 압수되었다"는 글을 올렸습니다.이어 "경찰은 지난 8월 29일 혐의자를 인지하고 특정인 압수수색을 벌였으며, 압수수색 중 개인 차량 내부에서 200여 발, 자택에서 200여 발을 추가로 압수했다"며 "제보에 따르면 사제 1백여 정과 실탄 2만 발 이상이 시중에 유통된 것으로 추정된다고 하는데, 누구의 손에 들어가 있는지, 지금 이 순간에도 우리는 알지 못한다"고 말했습니다.또, "22구경 실탄은 소구경·저반동 탄약이지만 신체 스위치 존에 맞을 경우 사망에 이를 수 있는 실탄"이라며 "특히 근거리에서는 뇌와 심장, 폐를 관통해 사람을 단번에 쓰러뜨릴 수 있는 치명적인 무기"라고 위험성을 강조했습니다.진 의원은 정부에게 확보된 경기용 실탄의 정확한 수량과 행방을 즉각 공개하고 사격 연맹과 상급 기관인 대한 체육회, 문화체육관광부 등 기관에 대한 전방위 조사를 시작할 것을 촉구했습니다.이에 대해 해당 사건을 수사한 경기북부경찰청은 "해당 내용의 사건을 수사하고 있는 것은 사실이지만 아직 공표할 만한 단계가 아니다"고 설명했습니다.이어 "총기 및 탄환이 불법적으로 유통되고 있다는 수사 첩보를 입수해 수사를 진행한 것이며 이재명 대통령 암살 및 저격설 관련 사안과는 별개"라고 해명했습니다.(사진=연합뉴스)