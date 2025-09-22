[날씨] 환절기 큰 일교차…전국 구름 많고 선선

한 주가 시작되는 오늘(22일) 크게 벌어지는 일교차 유의해 주셔야겠습니다.



오늘 아침 대부분 지역의 기온이 17도 안팎으로 출발하면서 선선했는데요.



낮이 되면 강한 가을볕에 아침보다 10도 이상 기온이 쑥 오르는 곳들이 있겠습니다.



환절기 큰 일교차로 인해서 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



현재 위성 영상 보시면 전국 하늘에 구름이 다소 끼어 있습니다.



오늘 하늘에 가끔 구름이 많겠고, 볕이 강하게 내리쬐겠습니다.



제주와 전남 해안, 경남 해안가를 중심으로는 바람이 강하게 불어 들겠습니다.



내일은 전국 하늘 표정이 흐린 가운데 제주와 남해안 지역부터 비가 시작돼 모레가 되면 전국에 비가 내리겠습니다.



예상되는 강수량 살펴보시면 수도권과 강원, 충청 지역에 20~60mm, 영동 지역에 5~20mm , 남부 지방에는 10~40mm의 비가 예상됩니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 서울의 낮 최고 기온 25도, 태백 20도, 울산 24도 예상되고 남해안을 중심으로는 부산의 낮 기온 28도까지 오르는 등 늦더위가 나타나겠습니다.



수요일에 내리는 비는 목요일 오전까지 이어지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)