[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 이재명 대통령이 영국 언론과 인터뷰에서 한미 통화 스와프 없이 미국의 요구대로 투자하면 금융위기에 직면할 것이라고 말했습니다. 또, 북미 정상이 북한 핵무기 생산 동결에 합의할 경우 동의할 수 있다고 밝혔습니다.



2. 북한 김정은 총비서가 통일할 생각이 전혀 없다면서 남북은 하나가 될 수 없는 두 개의 국가라고 말했습니다. 트럼프 대통령에 대해서는 좋은 추억을 갖고 있다며 비핵화를 털어버리면 마주 서지 못할 이유가 없다며 대화 여지를 남겼습니다.



3. 한학자 통일교 총재의 구속심사가 오늘(22일) 오후 서울 중앙지방법원에서 열립니다. 한 총재는 권성동 의원에게 불법 정치자금 1억 원을 주고 건진법사를 통해 김건희 여사에게 다이아몬드 목걸이와 명품백을 건네고 교단 현안을 청탁한 혐의를 받고 있습니다.



4. KT의 휴대전화 소액 결제 피해가 서울 서초구와 동작구, 고양시 일산 등에서도 있었던 것으로 추가 확인됐습니다. 정부는 긴급 대책회의를 열어 문제가 있는지 점검하고 분명하게 책임을 묻겠다고 밝혔습니다.