김 총리 "해킹사고 송구, 직권 조사 권한 강화할 것"

▲ 김민석 국무총리가 22일 정부서울청사에서 열린 통신사 및 금융사 해킹사고 관련 긴급 현안 점검회의에서 발언하고 있다.

정부가 최근 잇따른 통신사 및 금융사 해킹사고와 관련해 긴급 현안점검회의를 개최했습니다.김민석 총리는 오늘(22일) 오전 정부서울청사에서 회의를 주재하고 최근 연이은 해킹 사고에 "국민 우려가 굉장히 크다"며 정부는 "대단히 송구스럽게 생각하고 무겁게 받아들이고 있다"고 말했습니다.김 총리는 "관계부처는 안이한 대응 때문은 아닌지 전반적 점검을 해야 할 때라고 생각한다"면서 "모든 피해구제 조치를 강구하겠다"고 밝혔습니다.그러면서 "특히, 사업자의 사고 은폐ㆍ축소 의혹이 제기되고 있는데 대해서도 문제가 없는지 밝히겠다"며 문제가 있다면 분명하게 책임을 묻겠다고 덧붙였습니다.정부는 유사한 해킹사고가 발생하지 않도록 통신·금융권 정보보호 체계를 전면적으로 재정비해 나가겠다는 계획입니다.김 총리는 이를 위해 "기업의 신고가 있어야만 조사가 가능했던 그간의 상황을 직권으로 조사할 수 있도록 조사 권한도 강화"하겠다고 밝혔습니다.또 보안 의무 위반에 대한 제재는 한층 강화하겠다고 설명했습니다.김 총리는 "과기정통부, 금융위원회, 개인정보위 등 모든 관계부처는 정보보안 대책 마련을 최우선으로 두고 챙겨주시길 바란다"면서 정부의 정보보호 대책이 정기국회에서 통과될 수 있도록 총력을 기울여 달라고 지시했습니다.(사진=연합뉴스)