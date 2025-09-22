검찰, 용인 오피스텔 보복살인 30대 구속 기소

▲ 용인 오피스텔 여성 피살사건 피고인

평소 알고 지내던 여성으로부터 범죄 피해 신고를 당하자 앙심을 품고 보복살인을 벌인 혐의로 구속된 30대 남성이 재판에 넘겨졌습니다.수원지검 형사3부(허성규 부장검사)는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(보복살인) 혐의를 받는 A 씨를 최근 구속 기소했다고 오늘(22일) 밝혔습니다.A 씨는 올해 8월 21일 오전 2시 40∼50분 경기 용인시 수지구 오피스텔 지하 주차장에서 지인 관계인 30대 중국 국적 여성 B 씨를 미리 준비한 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 혐의를 받습니다.A 씨는 B 씨가 일하던 가게의 손님으로, B 씨가 지난 5월 "A 씨로부터 범죄 피해를 봤다"며 자신을 경찰에 신고하자, 이에 대한 보복으로 살해 계획을 세워 범행을 저지른 것으로 조사됐습니다.범행 직후 A 씨는 렌터카를 이용해 강원 홍천군으로 이동한 뒤 같은 날 오전 4시 한 학교 앞에 차를 버리고 야산으로 달아났습니다.경찰은 체취증거견을 동원한 수색 끝에 사건 발생 30여 시간 만인 22일 오전 8시 48분 A 씨를 발견해 체포했습니다.A 씨에 대한 신상정보는 피해자 유족의 반대로 공개되지 않았습니다.(사진=연합뉴스)