손흥민, 시즌 6호골 폭발…'3경기 연속골+첫 홈경기 득점'

미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC의 '특급 골잡이' 손흥민(33)이 3경기 연속골을 폭발하며 '몰아치기 본능'을 제대로 과시했습니다.



손흥민은 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 레알 솔트레이크와의 2025 MLS 정규리그 홈 경기에서 3-4-3 전술로 나선 LAFC의 최전방 공격수로 선발 출전해 1-1로 팽팽하던 전반 추가시간 페널티 아크 왼쪽에서 역전골을 터트렸습니다.



이번 득점으로 손흥민은 LAFC 입단 이후 7경기 만에 6골(1도움)을 쌓으며 데니스 부앙가(19골)에 이어 팀 내 득점 2위로 올라섰습니다.



3위는 최근 부상으로 3경기 연속 결장한 네이선 오르다즈(5골)입니다.



손흥민은 지난 14일 새너제이 어스퀘이크스전(1골)을 시작으로 18일 레알 솔트레이크전(3골)에 이어 이날 레알 솔트레이크와 '리턴 매치'에서도 골 맛을 보며 3경기 연속골(6골)을 몰아쳤습니다.



특히 지난 8월 LAFC에 입단한 손흥민이 홈 경기에서 득점을 맛본 것은 이번이 처음입니다.



LAFC는 손흥민의 득점으로 전반을 2-1로 앞선 채 마쳤습니다.