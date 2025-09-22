뉴스

손흥민, 시즌 6호골 폭발…'3경기 연속골+첫 홈경기 득점'

유영규 기자
작성 2025.09.22 11:25 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
손흥민, 시즌 6호골 폭발…'3경기 연속골+첫 홈경기 득점'
미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC의 '특급 골잡이' 손흥민(33)이 3경기 연속골을 폭발하며 '몰아치기 본능'을 제대로 과시했습니다.

손흥민은 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 레알 솔트레이크와의 2025 MLS 정규리그 홈 경기에서 3-4-3 전술로 나선 LAFC의 최전방 공격수로 선발 출전해 1-1로 팽팽하던 전반 추가시간 페널티 아크 왼쪽에서 역전골을 터트렸습니다.

이번 득점으로 손흥민은 LAFC 입단 이후 7경기 만에 6골(1도움)을 쌓으며 데니스 부앙가(19골)에 이어 팀 내 득점 2위로 올라섰습니다.

3위는 최근 부상으로 3경기 연속 결장한 네이선 오르다즈(5골)입니다.

손흥민은 지난 14일 새너제이 어스퀘이크스전(1골)을 시작으로 18일 레알 솔트레이크전(3골)에 이어 이날 레알 솔트레이크와 '리턴 매치'에서도 골 맛을 보며 3경기 연속골(6골)을 몰아쳤습니다.

특히 지난 8월 LAFC에 입단한 손흥민이 홈 경기에서 득점을 맛본 것은 이번이 처음입니다.

LAFC는 손흥민의 득점으로 전반을 2-1로 앞선 채 마쳤습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지