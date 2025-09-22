찰리 커크 부인, "범인 용서해…남편도 그리했을 것"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 애리조나주에서 열린 우파 청년활동가 찰리 커크 추모식이 끝난 후, 찰리 커크의 아내 에리카 커크와 서 있다.

이미지 확대하기

암살된 미국 강경 우파 진여의 청년 활동가 찰리 커크의 부인 에리카 커크(36)가 21일(현지시간) 남편을 살해한 법인을 용서한다는 뜻을 밝혔습니다.추모식에 앞서 이뤄진 언론 인터뷰에서는 사건 전에 커크에게 방탄조끼를 입을 것을 권했지만 남편이 말을 듣지 않았다고도 했습니다.AFP 통신 등 외신에 따르면 에리카 커크는 이날 애리조나주 피닉스 교외 글렌데일의 스테이트팜 스타디움에서 열린 추모식에서 "나의 남편 찰리는 자신의 생명을 앗아간 사람과 같은 청년들을 구하고 싶어 했다"며 "그 젊은이를 용서한다"고 말했습니다.그러면서 "그게 바로 그리스도가 하신 일이며 찰리도 그렇게 했을 것"이라며 "증오에 대한 답은 증오가 아니다"라고 강조했습니다.에리카는 지난 18일 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서도 총격범 타일러 로빈슨을 '길 잃은 영혼'으로 표현하며 남편의 죽음이 "하나님의 계획이라고 굳게 믿고 있다"고 말했습니다.그는 "많은 이들이 '그 사람에게 분노를 느끼나. 사형을 원하나'라고 물었지만, 솔직히 나는 변호사에게 정부가 이 문제를 결정하기를 바란다고 말했다"면서 "그 사람의 피를 나의 장부에 올리고 싶지 않다"고 말했습니다.그러면서 "내가 천국에 갔을 때 예수님이 '눈에는 눈, 이에는 이인가. 이게 우리의 방식인가'라고 물으시면 그게 나를 천국에서, 찰리와 함께 있을 곳에서 멀어지게 할까 봐 (그렇다)"고 덧붙였습니다.에리카는 인터뷰에서 커크가 유타주로 캠퍼스 강연을 떠나기 전 남편에게 방탄조끼를 입으라고 간청했다고도 회고했습니다.그의 친구들은 커크에게 방탄유리 뒤에서 연설하라고도 조언했다고 합니다.하지만 커크는 "아직은 아니다"라고 말하며 이런 제안을 거절했다고 에리카는 전했습니다.에리카는 남편과 도널드 트럼프 미국 대통령의 관계에 대해서도 언급하며 "찰리는 그에게 아들과 같은 존재였다"고 말했습니다.이어 남편의 죽음 뒤 '계속 조언을 구해도 되겠느냐'는 자신의 요청에 트럼프 대통령이 "물론이다"라고 답했다고 전했습니다.우익 성향 정치단체 '터닝포인트 USA'를 창립한 커크는 동성애와 낙태를 반대하고 총기 보유를 옹호하며 트럼프 대통령의 열성 지지층인 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영의 핵심 인물로 떠오른 청년 활동가로, 지난 10일 미국 유타주 유타밸리대 강연 도중 총에 맞아 숨졌습니다.암살 용의자로는 유타 주립대를 중퇴한 22세 남성 타일러 로빈슨이 붙잡혀 기소됐습니다.로빈슨은 범행 동기와 관련해 "난 그의 증오(hatred)에 질렸다. 어떤 증오는 대화로는 해결이 안 된다"고 자신의 룸메이트에게 말한 것으로 전해졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스, 게티이미지코리아)