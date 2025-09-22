한학자 통일교 총재 구속 기로…특검, 420장 의견서 제출

▲ 지난 17일 서울 종로구 민중기 특별검사팀 사무실에 자진 출석한 한학자 통일교 총재

통일교 한학자 총재의 구속 여부가 이르면 오늘(22일) 결정됩니다.서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 오늘 낮 1시 30분 한 총재의 구속 전 피의자 심문을 진행합니다.김건희 특검팀은 지난 18일 정치자금법 위반, 청탁금지법 위반, 증거인멸교사, 업무상 횡령 등 4가지 혐의로 한 총재의 구속영장을 청구했습니다.한 총재가 2012년 9월 단독으로 통일교 총재직에 오른 이래 범죄 혐의로 구속 기로에 놓인 것은 처음입니다.특검팀은 구속심사에서 한 총재가 세 차례 출석요구에 불응하다 공범인 국민의힘 권성동 의원이 16일 구속된 뒤에야 임의 출석하는 등 수사에 비협조적 태도를 보인 점과 증거인멸 우려 등을 들어 구속 필요성을 주장할 예정입니다.특검팀은 오늘 심사에 통일교 관련 수사팀장을 포함해 검사 8명을 투입할 예정입니다.아울러 420장 분량의 의견서를 제출하는 한편 220장의 프레젠테이션 자료(PPT)를 준비했다고 특검팀은 설명했습니다.한 총재 측은 이달 초 심장 시술을 받았음에도 산소포화도가 정상 수치로 돌아오지 않고 있고, 각종 합병증 우려에도 자진 출석해 법적 절차를 피하지 않았다는 점을 강조할 것으로 보입니다.한 총재는 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨와 공모해 2022년 1월 권 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받고 있습니다.2022년 4∼7월 '건진법사' 전성배 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의(청탁금지법 위반)도 있습니다.김 여사에게 건넬 목걸이와 가방 등을 교단 자금으로 구매한 혐의(업무상 횡령), 2022년 10월 자신의 원정 도박 의혹에 관한 경찰 수사에 대비해 윤 씨에게 증거 인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 받습니다.2023년 국민의힘 전당대회를 앞두고 권 의원을 당 대표로 밀기 위해 통일교 교인들을 대거 입당시켰다는 정당법 위반 혐의는 이번 구속영장에 포함되지 않았습니다.오늘 오후 4시에는 정 모 전 총재 비서실장에 대한 구속심사도 예정돼 있습니다.그는 통일교 최상위 행정조직인 천무원 부원장으로 한 총재의 최측근으로 알려진 인물입니다.그동안 통일교 측은 청탁과 금품 제공 행위가 윤 씨 개인의 일탈일 뿐 교단 차원 개입은 없었다는 입장을 고수해 왔습니다.한 총재도 지난 17일 특검 조사에서 혐의를 대부분 부인한 것으로 전해졌습니다.통일교는 구속심사에 관한 입장문을 통해 한 총재가 지병인 백내장·녹내장, 최근 심장 부위 절제수술, 부정맥 치료약물 복용에 따른 합병증 등을 겪은 점을 언급하며 "구속은 회복할 수 없는 건강 악화를 초래할 수 있다"고 주장하기도 했습니다.