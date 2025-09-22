뉴스

[D리포트] APEC 정상 만찬장 변경, 왜?…박물관에서 라한 호텔로

SBS 뉴스
작성 2025.09.22 11:32 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
APEC 준비 범정부 기구인 APEC 정상회의 준비위원회는 제9차 회의를 열고 APEC 정상 만찬 장소를 국립경주박물관에서 경주 라한셀렉트 호텔 대연회장으로 변경했습니다.

준비위는 만찬에 보다 많은 인사가 참가할 수 있도록 이같이 결정했다고 밝혔습니다.

최근 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 주석의 참석 가능성이 커져 글로벌 CEO를 비롯한 APEC 참가자가 크게 늘 것으로 예상되자 지난주부터 장소 변경이 집중논의된 것으로 알려졌습니다.

국립경주박물관 만찬장은 최대 수용 인원이 250명 정도인 데 비해 라한 호텔 연회장은 400명 넘게 수용 가능하다는 겁니다.

경주박물관은 올해 초 뒤늦게 만찬 장소로 결정된 뒤 지난 6월부터 국비 80억 원이 투입돼 공사가 진행됐고 현재 공정률 95%를 넘어 완공이 눈앞입니다.

만찬이 취소됨에 따라 이곳에는 다음 달(10월) 27일 시작될 APEC 주간에 글로벌 경제인들을 위한 행사가 열릴 예정입니다.

다음 달 31일 정상 만찬에 맞춰 박물관 측이 준비해 온 신라 금관 특별전에도 정상들의 참석 가능성이 희박해졌고 이보다 더 이른 시기 일반에 공개될 공산이 커졌습니다.

하지만, 각국 정상에 K-컬처의 정수를 선보이겠다던 당초 구상은 차질이 불가피해진 데다 정상회의 개막 40여 일 전 전격적인 변경 결정로 예산과 행정력 낭비 논란도 이어질 전망입니다.

(취재 : 박철희 TBC, 영상취재 : 김명수 TBC, 영상편집 : 김종태, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지