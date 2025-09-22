뉴스

[현장영상] "본인이 다 먹게 해야!" 밀크티 식재료 통에 슬리퍼 '푹'

작성 2025.09.22 18:06 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
중국 광둥성 선전시의 한 밀크티 가게에서 직원이 자신의 슬리퍼를 토핑 통 안에 넣는 영상이 촬영돼 SNS에서 확산하고 있습니다. 영상에는 직원이 신고 있던 자신의 슬리퍼를 음료에 들어가는 토핑이 담긴 통 안에 집어넣은 장면이 나오는데요. 이어 맨손으로 통 안에 있는 토핑을 집어 음료 컵에 담는 장면도 나옵니다.

이 영상이 확산되자 선전시 시장감독국은 해당 가게가 룽화구에 있는 밀크티 가게라는 것을 확인하고 조사에 착수했습니다. 해당 직원은 경찰에 연행됐고, 문제의 음료 판매를 중단하고 조리 기구와 식재료를 폐기한 뒤 현재는 자진해 영업을 중단하고 시정 작업을 진행 중입니다. 현장영상에 담았습니다.

(구성: 양현이 / 편집: 류지수 / 제작: 디지털뉴스편집부)


 
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지