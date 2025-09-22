뉴스

김정은 '통일생각 없다' 연설에…통일부 "긴 안목 평화적 관계발전 추진"

안정식 북한전문기자
작성 2025.09.22 11:05 수정 2025.09.22 11:06 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
김정은 '통일생각 없다' 연설에…통일부 "긴 안목 평화적 관계발전 추진"
▲ 구병삼 통일부 대변인

김정은 북한 노동당 총비서가 최  고인민회의 연설을 통해, 통일할 생각이 전혀 없으며 남북은 하나가 될 수 없는 두 개 국가라고 밝힌 데 대해, 정부가 긴 안목을 갖고 평화적 관계발전을 추진하겠다고 밝혔습니다.

구병삼 통일부 대변인은 정례브리핑에서, "정부는 북측 체제를 존중하고 어떠한 형태의 흡수통일도 추구하지 않을 것이며, 일체의 적대행위를 할 뜻도 없음을 재확인한다"고 밝혔습니다.

구병삼 대변인은 또, "정부는 긴 안목을 갖고 긴장 완화와 신뢰 회복을 통해 남북 간 적대성 해소와 평화적 관계 발전을 추진해 나갈 것"이라고 강조했습니다.

구 대변인은 "북미 대화 지원 등 평화 정착을 위한 노력도 경주해 나갈 것"이라고 덧붙였습니다.

김정은은 앞서 최고인민회의 연설에서, "철저히 이질화됐을 뿐 아니라 완전히 상극인 두 실체의 통일은 하나가 없어지지 않고는 성립될 수 없다면서, 결단코 통일은 불필요"하다고 밝혔습니다.

김정은은 또, 한국과 마주앉을 일이 없으며 무엇도 함께 하지 않을 것이라면서, 일체 상대하지 않을 것임을 분명히 한다고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
안정식 북한전문기자 사진
안정식 북한전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지