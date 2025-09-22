핸드볼 H리그 11월 15일 개막…내년 5월까지 개최

▲ 핸드볼 H리그 2024-2025시즌 경기 모습.

신한 SOL뱅크 2025-2026 핸드볼 H리그가 오는 11월 15일 개막합니다.한국핸드볼연맹은 오늘(22일) "올해 개막전은 11월 15일 서울 송파구 티켓링크 라이브 아레나에서 열리는 남자부 두산과 SK 호크스의 경기"라며 "여자부는 내년 1월 10일 경기도 광명시민체육관에서 첫 경기를 치른다"고 발표했습니다.신한은행이 타이틀스폰서를 맡은 올해 핸드볼 H리그는 내년 5월 5일까지 전국 7개 도시를 순회하며 개최됩니다.남자부 6개 팀이 5라운드 75경기, 여자부 8개 팀이 3라운드 84경기씩 총 159경기가 정규리그로 진행되고, 포스트 시즌은 내년 4월 25일부터 5월 5일까지 이어집니다.올해 11월 열리는 여자 세계선수권과 내년 1월에 개최되는 남자 아시아선수권 일정 때문에 11월과 12월은 남자부 경기, 내년 1월에는 여자부 경기만 열립니다.경기 개최 도시는 서울을 비롯해 인천, 청주, 광명, 광주, 부산, 삼척까지 7곳입니다.맥스포츠TV를 통해 리그 전 경기가 생중계됩니다.한국핸드볼연맹은 "H리그 3년 차를 맞아 팬 중심의 마케팅을 더욱 강화해 핸드볼이 인기 스포츠로 도약하도록 준비할 것"이라고 밝혔습니다.(사진=한국핸드볼연맹 제공, 연합뉴스)