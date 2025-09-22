'우리들의 발라드', 1라운드부터 레전드 무대 속출…정재형 "누가 안 눌렀냐" 반전 결과에 당황

'우리들의 발라드'가 1라운드부터 레전드 무대를 남긴다.



오는 23일 밤 9시 첫 방송될 SBS 신규 음악 오디션 '우리들의 발라드'에서는 평균 나이 18.2세 참가자들이 '내 인생의 첫 발라드'를 주제로 1라운드 무대에 올라 신선한 충격을 선사한다.



'우리들의 발라드'는 우리 기억 속 매 순간마다 함께 했던 인생 발라드를 공유하고 그 시절 나의 노래였던 발라드를 새롭게 불러줄 2025년의 새로운 목소리를 찾는 음악 오디션 프로그램이다. 발라드를 사랑하는 남녀노소가 모인 '탑백귀 150인'이 집단 지성을 발휘해 원석을 발굴하는 색다른 방식의 오디션으로 관심을 모으고 있다.



첫 방송에서는 김광석, 공일오비(015B), 강수지, 임재범 등 가요계 레전드들의 음악을 사랑하는 참가자들이 총출동해 늘 우리 곁에 있었던 발라드 명곡들을 열창한다. 노래에 얽힌 저마다의 이야기와 자신만의 감성, 스타일을 더해 재해석한 무대들이 탑백귀들의 추억을 소환하며 녹화 현장을 뜨겁게 달궜다는 후문이다.



그러나 탑백귀 150인에는 음악 전문가부터 대중픽 선구안이 있는 일반인들까지 다양한 이들이 모인 만큼 무대에 대한 감상과 취향도 각양각색으로, 예측 불가한 결과들이 속출해 재미를 배가시킨다. 특히 다수의 예상을 깨고 2라운드에 진출하지 못하는 참가자가 발생하자 크러쉬는 "말도 안 돼", 정재형은 "누가 안 누르셨어요?"라며 놀라, 탑백귀 100인 이상의 선택을 받고 다음 라운드로 직행할 참가자들은 누구일지 궁금증을 자극하고 있다.



한편, 이날 방송에는 박상철의 대표곡이자 '아조씨' 추성훈의 인생 발라드인 '하나의 사랑'을 선택한 참가자의 등장이 예고돼 추성훈의 관심이 집중된다. 전현무가 추성훈과 인연이 있는 인물일 가능성을 언급하며 "사랑이가 나올 수도 있잖아"라고 말해 참가자의 정체에 호기심이 쏠린다.



SBS 신규 음악 오디션 '우리들의 발라드'는 'K팝스타'의 박성훈 CP, 정익승 PD와 2024년 넷플릭스 글로벌 히트작 '흑백요리사'의 모은설 작가, '미운 우리 새끼'를 이끌던 안정현 PD가 만나 주목받고 있다. 오디션 명가 SBS가 세계 속에 K-POP 기준을 제시하고 대중음악을 선도해 온 SM엔터테인먼트, 대한민국 문화 콘텐츠 기업이자 최고의 매니지먼트사 SM C&C와 함께하는 대형 오디션 프로그램이다.



'우리들의 발라드'는 오는 23일 밤 9시에 첫 방송되며, 이날 방송은 특별 확대 편성으로 160분 동안 진행된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)