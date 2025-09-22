손흥민의 LA FC, MLS컵 플레이오프 진출 확정

▲ 손흥민(LAFC)

이미지 확대하기

손흥민이 활약하는 미국 메이저리그사커(MLS) LA FC가 MLS컵 서부 콘퍼런스 플레이오프 진출을 조기에 확정했습니다.MLS 사무국은 홈페이지를 통해 "LA FC가 MLS컵 플레이오프 진출을 확정했다"며 "21일 세인트루이스가 산호세를 3대 1로 꺾으면서 결정됐다"고 발표했습니다.MLS는 정규리그 34라운드까지 치른 뒤 동부와 서부 콘퍼런스에서 각각 8팀이 참가하는 MLS컵 플레이오프(PO)를 펼칩니다.동부와 서부 콘퍼런스에서 각각 7위까지는 PO 직행권을 얻고, 8~9위는 PO 와일드카드 라운드를 통해 남은 1장의 PO 출전권을 얻습니다.PO 1라운드에선 1위-8위(또는 9위), 2위-7위, 3위-6위, 4위-5위가 대결해 4강 및 결승 진출팀을 가립니다.2022년 MLS컵 우승팀인 LA FC는 이번 시즌 6경기를 남기고 승점 47을 쌓아 4위에 자리하고 있습니다.서부 콘퍼런스 10위 휴스턴 다이너모(승점 36)가 잔여 경기 3경기를 모두 이겨도 LA FC를 따라잡을 수 없어 LA FC는 PO 진출권을 일찌감치 확보했습니다.MLS 사무국은 "LA FC는 이번 여름 전 세계적인 화제를 모으며 한국인 슈퍼스타 손흥민을 영입했다"며 "손흥민은 합류 직후 즉시 임팩트를 보여주며 5골 1도움을 기록했다"면서 LA FC의 PO 조기 진출에 손흥민의 역할이 컸다는 점을 부각했습니다.(사진=게티이미지코리아, LAFC 인스타그램 캡처, 연합뉴스)