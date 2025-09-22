뉴스

내란특검, '계엄 회의 참여 거부' 류혁 전 법무부 감찰관 조사

한성희 기자
작성 2025.09.22 09:47 조회수
▲ 류혁 전 법무부 감찰관 (왼쪽)

내란 특검팀이 오늘(22일) 12·3 비상계엄 당시 박성재 전 법무부 장관의 '검사 파견 지시 의혹'과 관련해 류혁 전 감찰관을 참고인 신분으로 불렀습니다.

조은석 내란 특검팀은 오늘 오전 류 전 감찰관을 불러 계엄 당일 법무부 간부회의 관련 내용을 조사하고 있습니다.

박 전 장관은 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 국무회의에 참석한 뒤 법무부로 돌아와 간부 회의를 소집했습니다.

당시 회의에는 법무부 실·국장 등 10명이 모였는데, 이 자리에서 박 전 장관이 검찰국에 '합동수사본부에 검사 파견을 검토하라'는 지시를 내렸다는 등의 의혹이 제기됐습니다.

류 전 감찰관은 당시 "계엄 관련 지시나 명령을 따를 생각이 없다"며 사표를 제출했고, 간부회의 참석도 하지 않았습니다.

검찰은 류 전 감찰관을 상대로 계엄 당일 법무부의 지시 사항과 내부 움직임 등을 확인하면서 박 전 장관의 혐의를 다질 방침입니다.

이르면 이번 주 중 박 전 장관의 피의자 조사가 이뤄질 것이라는 관측도 나옵니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

