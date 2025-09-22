"찰리 커크 세상 떠나기 전 한국에서" 눈물·격정 속 '보수 총결집' 추모식…"어쩔 수가 없다!" 트럼프 선포에 (트럼프 NOW)

현지시간 21일, 미 애리조나주 글렌데일의 스테이트팜 스타디움에서 열린 친트럼프 청년 우파 활동가 고 찰리 커크의 추모식에 마가 인사들이 대거 집결했습니다.



트럼프 대통령 등 행정부 요인들과 보수 진영 주요 정치인들, 지지자 등 약 9만 명이 참석했습니다.



트럼프 재집권 이후 미국 내 좌우 갈등이 더욱 첨예화하는 상황에서 이번 추모식이 우파 진영 결집의 계기가 됐단 분석입니다.



마지막 추모 연설자로 나선 트럼프 대통령은 찰리의 삶이 주는 교훈은 선한 마음, 의로운 목적, 긍정적 정신, 싸우고 싸우고 또 싸우려는 의지를 가진 한 사람이 무엇을 해낼 수 있는지 결코 과소평가해선 안 된다는 것이라며 싸워야 하고 그것이 미국을 구하는 것이라고 말했습니다.



트럼프가 반복한 '싸우자'라는 구호는 지난해 7월, 자신이 선거운동 중 피격된 뒤 단상 아래로 피했다가 몸을 일으키며 외쳤던 말이기도 합니다.



트럼프 대통령은 '싸움'의 대상을 자신의 정적인 민주당 인사들, 그리고 커크의 암살 배후로 지목한 '급진 좌파'로 명확히 지목했습니다.



이어 "우리는 그의 유산이 전 세계 수백만 명에게 어떻게 감동을 줬는지 봤다"며 "한국 서울에선 군중이 모여 성조기를 흔들며 '우리는 찰리 커크를 지지한다'고 소리쳤다"고 전하기도 했습니다.



앞서 마코 루비오 미국 국무부 장관도 추모사에서 한국을 언급했는데, 찰리 커크가 세상을 떠나기 전 한국에 방문한 것을 언급하며 "함께 나눈 마지막 메시지 중 하나가 한국에서 들은 우려들이 있었다"고 밝히기도 했습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 채지원, 제작 : 디지털뉴스편집부)