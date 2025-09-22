뉴스

1∼20일 수출, 조업일 늘며 13.5%↑…일평균은 10.6%↓

유영규 기자
작성 2025.09.22 09:23 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
1∼20일 수출, 조업일 늘며 13.5%↑…일평균은 10.6%↓
▲ 16일 경기 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있는 모습

9월 중순까지 수출이 조업일수 증가 등 영향으로 작년보다 큰 폭으로 늘었습니다.

하지만 조업일수 효과를 제외한 일평균 수출은 미국 관세 등 여파로 큰 폭의 감소세를 이어갔습니다.

오늘(22일) 관세청에 따르면 이달 1∼20일 수출은 401억 달러로 작년 같은 기간보다 13.5% 증가했습니다.

1∼20일 실적은 같은 기간 기준으로 역대 최대 수준이라는 것이 관세청의 설명입니다.

하지만 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 24억 3천만 달러로 작년(27억 2천만 달러)보다 10.6% 줄었습니다.

미국 관세 여파로 풀이됩니다.

올해 조업일수는 16.5일로 추석 연휴가 낀 작년(13.0일)보다 3.5일 많습니다.

지난달 월간 수출은 1.3% 늘며 3개월 연속 증가했습니다.

하지만 대미 수출은 미국 관세 영향으로 12% 감소하며 2년 반 만에 가장 적은 수준을 기록했습니다.

1∼20일 수출을 품목별로 보면 반도체(27.0%), 승용차(14.9%), 선박(46.1%), 무선통신기기(3.3%) 등에서 증가했지만 석유제품(-4.5) 등은 감소했습니다.

수입은 382억 달러로 작년보다 9.9% 늘었습니다.

수출액이 수입액을 웃돌면서 무역수지는 19억 달러 흑자를 기록했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지