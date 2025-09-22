카스트로프, 분데스리가 첫 선발 출전…팀은 개막 4경기 무승

▲ 몸싸움하는 옌스 카스트로프(오른쪽)

한국 축구 국가대표 미드필더 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 독일프로축구 분데스리가 1부리그에서 처음으로 선발 출전했습니다.카스트로프는 오늘(22일) 독일 레버쿠젠 바이아레나에서 열린 레버쿠젠과 분데스리가 4라운드 원정 경기에 2선 왼쪽 날개로 나섰습니다.카스트로프의 분데스리가 선발 데뷔전입니다.한국인 어머니와 독일인 아버지 사이에서 태어난 카스트로프는 미드필더 자원으로서 독일 각급 연령별 대표팀에 꾸준히 선발됐습니다.2022년 1월 뉘른베르크에서 본격적으로 성인 무대에 올라 독일 2부 리그에서 4시즌을 뛰었습니다.올해 2월엔 묀헨글라트바흐로 이적해 분데스리가 1부 진출을 노렸습니다.지난달 17일 독일축구협회(DFB) 포칼 1라운드에 교체 투입돼 묀헨글라트바흐 데뷔전을 치른 카스트로프는 일주일 뒤엔 함부르크와 경기에 후반 교체 출전하며 분데스리가에 데뷔했습니다.이후 홍명보 감독의 부름을 받아 한국 축구대표팀에 소집됐고 미국전과 멕시코전에서 처음으로 태극마크를 달고 뛰었습니다.카스트로프는 후반 27분 플로리안 노이하우스와 교체될 때까지 약 72분을 뛰었습니다.축구 통계 전문 풋몹에 따르면 카스트로프는 11차례 패스를 시도해 9차례 성공(성공률 82％)했고, 네 차례 태클로 상대 흐름을 저지했습니다.풋몹은 카스트로프에게 팀 내 중위권인 평점 6.6을 줬습니다.성적 부진으로 헤라르도 세오아네 감독을 경질하고 23세 이하(U-23) 팀을 이끌던 오이겐 폴란스키 감독에게 임시 지휘봉을 맡긴 묀헨글라트바흐는 레버쿠젠과 1대1로 비겼습니다.후반 25분 맬릭 틸먼에게 선제골을 내줬으나 경기 종료 직전 코너킥에서 해리스 타바코비치의 극적인 동점 헤더로 간신히 패배를 면했습니다.묀헨글라트바흐는 분데스리가 4경기에서 2무 2패를 기록해 강등권인 17위에 자리했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)