'안현민 쐐기포'…5위 KT, 4위 삼성 맹추격

프로야구 5위 KT가 4위 삼성과 맞대결에서 이겨 승차를 반 경기로 좁혔습니다. 최근 다시 살아난 안현민 선수가 이틀 연속 홈런포로 연승을 이끌었습니다.



지난 토요일 리그 최고 투수 한화 폰세를 무너뜨린 안현민의 방망이는 결정적인 순간 다시 폭발했습니다.



2대 0으로 앞선 5회 노아웃 2루 기회에서 삼성 최원태의 초구 몸쪽 투심을 힘껏 잡아당겨, 왼쪽 담장을 훌쩍 넘는 비거리 122m짜리 대형 투런 포를 터뜨렸습니다.



이틀 연속 홈런포로 시즌 22호 아치를 그린 안현민은 신인왕 등극의 가능성도 더욱 키웠습니다.



7회 장진혁의 솔로 홈런까지 더한 5위 KT는 4위 삼성을 6대 3으로 꺾고, 삼성을 반 경기 차로 추격했습니다.



SSG는 두산을 7대 3으로 제치고 3위 굳히기에 들어갔습니다.



김성욱이 결승 투런 홈런을 터뜨렸고, 박성한은 쐐기 2타점 3루타로 승리에 힘을 보탰습니다.



선발 김광현은 5이닝을 3실점으로 버티며 시즌 9승째를 따냈습니다.



7위 NC는 7회 오영수의 역전 3타점 2루타를 앞세워 KIA에 역전승을 거두고 가을 야구 진출의 희망을 이어갔습니다.



(영상편집 : 박정삼)