"통일할 생각 전혀 없어…두 개 국가 못 박을 것"

방금 들어온 북한 소식입니다. 김정은 북한 노동당 총비서가 최고인민회의 연설을 통해서 남한과 통일할 생각이 전혀 없다고 밝혔습니다. 김정은은 또 남북이 하나가 될 수 없는 두 개의 국가라고 북한 국법에 못 박겠다고 밝혔습니다.



김정은 북한 노동당 총비서가 통일할 생각이 전혀 없으며 남북은 하나가 될 수 없는 두 개 국가라고 밝혔습니다.



김정은은 그제와 어제 이틀 동안 열린 최고인민회의 연설에서 철저히 이질화됐을 뿐 아니라 완전히 상극인 두 실체의 통일은 하나가 없어지지 않고는 성립될 수 없다면서 결단코 통일은 불필요하다고 말했습니다.



김정은은 또 한국이 국경을 사이에 둔 이질적이며 결코 하나가 될 수 없는 2개 국가임을 국법으로 고착시킬 것이라고 밝혔습니다.



김정은은 이어 한국과 마주 앉을 일이 없으며 무엇도 함께 하지 않을 것이라면서 일체 상대하지 않을 것임을 분명히 한다고 강조했습니다.



이재명 정부에 대해서도 비판의 날을 세웠습니다.



김정은은 이재명 정부 출범 이후 관계 개선과 평화를 외치고 있지만 본질상 달라진 것은 아무것도 없다면서 흡수통일 야망에 있어서는 이전의 악질 보수 정권들을 무색케 할 정도라고 비판했습니다.



이 대통령의 3단계 비핵화론에 대해서도 혹평하면서 북한에게 비핵화는 절대로 있을 수 없다고 강조했습니다.



김정은은 다만 미국에 대해서는 대화 여지를 남겨놨습니다.



김정은은 아직도 개인적으로는 트럼프 대통령에 대해 좋은 추억을 가지고 있다면서 미국이 비핵화 집념을 털어버리고 현실을 인정한 데 기초해 북한과의 평화 공존을 바란다면 미국과 마주 서지 못할 이유가 없다고 밝혔습니다.



북한을 핵보유국으로 인정한다면 북미 대화가 가능하다는 뜻으로 해석됩니다.