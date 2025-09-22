'미우새' 이준영, "너무 창피해서 그대로 집에 가고 싶었다"···이름 착각 실수 언급

이준영이 생방송 중 이름을 착각한 에피소드를 언급했다.



21일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 겸 가수 이준영이 스페셜 MC로 등장했다.



이날 방송에서 이준영은 드라마 '폭싹 속았수다' 속 화제의 숭늉신 이후 욕을 많이 먹었다고 밝혀 눈길을 끌었다.



그는 "시장에서 시민 분이 꾸중을 하셔서 이 정도로 몰입도가 높구나 했다. 그리고 아버지는 숭늉은 내가 퍼 줄 테니 좋은 인연 있으면 데리고 와서 인사시켜라고 하시더라"라고 말했다.



이어 신동엽은 생방송으로 진행된 시상식에서 이름을 착각하는 실수를 했던 이준영을 언급했다.



이에 이준영은 "그렇게 되고 2부 시작하기 전에 준혁이 형한테 너무 미안하다 이야기를 했다. 그런데 사실 그대로 집에 가고 싶었다. 너무 창피했다. 일면식 없던 선배님들도 재밌었다고 해주셨는데 2부 시작하자마자 신동엽 선배가 그걸 또 회상시키더라. 그게 좀 야속했다"라며 당시를 떠올렸다.



자신을 원망했냐는 신동엽의 질문에 이준영은 "집 와서 씻으면서 생각해 보니 동엽 선배님 말씀하시지 마시지 이런 느낌이었다"라며 야속한 마음을 드러냈다.



이를 들은 신동엽은 그래도 그 사건으로 더 기억해 주고 그러지 않았냐고 물었다. 그러자 이준영은 "바로 다음날 공항에 갔는데 이준영 씨 이렇게 해주시더라"라고 에피소드를 공개해 웃음을 자아냈다.



