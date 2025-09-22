'런닝맨' 지석진, "내 인생 축의금 중 최고액"···김종국, "형 보고 놀랐지만 동생들 때문에 더 놀라"

김종국이 멤버들의 축의금을 언급했다.



21일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 결혼 후 첫 녹화를 하는 김종국의 모습이 그려졌다.



이날 방송에서 유재석은 오프닝 전 멤버들 간의 대화를 공개했다.



그는 "아침에 와서 종국이한테 축하한다 그랬더니 축의금을 왜 그렇게 많이 했냐고 하더라. 이후에 종국이가 세찬이랑 다니엘한테도 뭘 그렇게 많이 했냐고 나무랐다"라고 말했다.



이어 유재석은 "그런데 석진이 형한테는 어유 형 고마워요 하고 담백하게 인사를 하더라"라고 폭로해 지석진을 당황하게 만들었다.



이에 제작진은 이들의 실제 대화를 공개했다. 김종국은 양세찬과 최다니엘에게 "야 너 돌았어? 미친 거야? 왜 그렇게 많이 했어"라고 말했던 것. 그러나 지석진에게는 축하해 줘서 고맙다며 "형 잘생겼다고 난리더라"라고 화제를 돌린 모습이 포착되어 눈길을 끌었다.



민망해하던 지석진은 "내 인생의 축의금 중에 제일 많이 한 게 너야"라고 말했다. 이에 김종국은 "형 보고 깜짝 놀랐거든. 근데 얘네가 너무 많이 했어"라며 과한 동생들 덕에 빛바랜 큰 형의 마음을 안타까워해 웃음을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)