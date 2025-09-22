'ESTA' 수수료 2배로…전문직 비자는 '땜질'

<앵커>



미국 정부가 우리 국민들이 여행 갈 때 신청하는 '이스타' 수수료를 2배 올리겠다고 갑자기 발표했습니다. 값을 100배로 올리겠다고 발표했던 전문직 비자는 매년 돈을 내야 한다고 했다가 한 번만 내면 된다고 금방 말을 바꿔서 혼란을 키우고 있습니다.



뉴욕 김범주 특파원의 보도입니다.



미국 트럼프 행정부가 여행 허가제도, 이스타 수수료를 갑자기 2배 올리겠다고 발표했습니다.



현재 21달러인 수수료를 오는 30일부터 40달러로 올리겠다고 공지한 겁니다.



우리나라 국민은 미국에 최대 90일까지 비자 없이 여행을 갈 수 있지만, 대신 이스타라고 하는 사전 여행 허가를 받아야 합니다.



우리나라 국민이 한 해 170만명 미국을 방문하는데, 모두 이스타를 받는다고 단순 계산하면 매년 5백억 원 부담이 늘어나는 셈입니다.



그런데 40달러를 내고 이스타를 신청했다가 기각돼서 여행을 못 가는 경우도, 앞으로는 10달러를 미국 정부가 떼고 30달러만 돌려준다고 밝혔습니다.



그래서 미국 방문 계획이 있는 사람은 9월 30일 전에 이스타를 신청해야 유효기간인 2년 간 기존 수수료로 여행을 할 수 있습니다.



미국 정부는 전문직 비자 강화 방안도 하룻만에 내용을 대거 뒤집었습니다.



전문직 H1B 비자를 신청할 때 매년 10만 달러, 우리 돈 1억 4천만 원을 내야 한다고 발표했었습니다.



[하워드 러트닉/미국 상무장관 (현지 시간 19일) : 외국인들을 데려와서 일자리를 뺏지 말고 미국인들을 훈련 해서 쓰라는 겁니다. 안 그러면 매년 10만 달러를 내야 됩니다.]



그런데 하루 만에 매년이 아니라, 신청 때 한 번만 내면 된다고 말을 바꿨습니다.



또 이미 이 비자를 받은 사람들은 해당이 되지 않는다고도 해명했습니다.



이 비자로 채용을 많이 하는 마이크로소프트, 아마존 등 미국 회사들부터 혼란을 겪고 있는 등 준비되지 않은 정책을 쏟아낸 후폭풍이 갈수록 커지고 있습니다.



