'런닝맨' 하하-양세찬, "차태현의 김종국 결혼 축가에 감동받아 눈물···김종국 셀프 축가 최고"

런닝맨이 차태현의 결혼식을 언급했다.



21일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 결혼 후 첫 녹화를 하는 김종국의 모습이 그려졌다.



이날 방송에서 런닝맨은 김종국의 등장에 "새신랑이 옵니다"라며 호들갑을 떨었다. 특히 하하와 양세차는 "헹가래 한번 해야지"라며 더 부추겨 김종국의 분노를 자아냈다.



이를 보던 제작진은 근황 토크 할 게 많을 것 같다며 그전에 특별한 게스트를 소개했다. 이날의 게스트는 바로 김종국의 속뒤집개이자 그의 절친 차태현.



차태현의 등장에 하하는 김종국의 결혼식 축가를 부른 차태현을 언급했다. 이에 차태현은"시청자 분들 오해하실 거 같은데 원래 축가는 본인이 라이브 밴드에 사랑스러워를 불렀다. 본식 전에 리허설도 했다"라고 말했다.



이어 차태현은 "내가 1시간 일찍 갔는데 리허설을 하다가 갑자기 나한테 축가를 해달라고 하더라. 그래서 I LOVE YOU를 부르게 된 거다"라고 덧붙였다.



이에 하하와 양세찬은 지금까지 본 결혼식 축가 중 김종국의 축가가 가장 좋았다고 칭찬했다. 또한 이들은 차태현의 축가에 눈물을 흘렸다며 절친을 위해 댄스까지 선보인 차태현의 모습이 감동이었다고 밝혀 훈훈함을 자아냈다.



