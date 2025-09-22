국회 법사위, 오늘 여당 주도 '관봉권 띠지' 입법 청문회 개최

▲ 청문회 출석한 관봉권 띠지 유실 사건 관련 검사와 검찰 수사관

국회 법제사법위원회는 오늘(22일) 전체회의를 열고 이른바 '건진법사 관봉권 띠지' 분실 경위를 따지기 위한 입법 청문회를 엽니다.민주당은 관봉권 띠지 유실 사건과 관련된 서울남부지검의 이희동 전 1차장검사와 박건욱 전 부장검사, 당시 압수계 소속이었던 김정민·남경민 수사관 등을 증인으로 신청했습니다.관봉권 출처 등과 관련해선 김규현 전 국정원장, 조상준 전 국정원 기획조정실장, 심우정 전 검찰총장, 윤재순 전 대통령실 총무비서관 등을 증인으로 신청했습니다.반면 국민의힘은 '검찰 해체에 따른 부작용'을 질의하겠다며 박상용 수원지검 부부장검사, 강백신 대구고검 검사, 엄희준 광주고검 검사를 증인으로 신청했습니다.관봉권 띠지 분실 사건은 서울남부지검이 '건진법사' 전성배 씨 의혹을 수사하던 중 전 씨 자택에서 확보한 돈다발 관봉권의 띠지를 수사진이 분실한 것을 지칭합니다.수사 증거로 쓰이거나 범죄를 추적할 단서가 될 수 있는 띠지가 유실된 점을 두고 논란이 일었습니다.민주당은 지난 5일 청문회에서도 관봉권 띠지 분실 경위를 추궁한 바 있으며, 당시 검찰 수사관이 청문회에 대비해 사전 작성한 비속어 메모가 공개돼 논란이 일기도 했습니다.(사진=연합뉴스)