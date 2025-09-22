1. KT 소액결제 피해, 서초·동작·일산으로 확산



KT 소액 결제 피해가 서울 서초구와 동작구, 경기 고양시에서도 추가로 발생한 걸로 확인됐습니다. KT가 해킹당한 서버가 어딘지, 유출된 정보는 뭔지 특정하지 못하고 있어서 이용자들의 우려가 커지고 있습니다.



2. 심우정 17시간 조사…박성재도 소환통보



윤석열 전 대통령 구속 취소 후 즉시 항고하지 않고 석방을 지휘한 심우정 전 검찰총장이 내란특검에 출석해 17시간 넘게 조사를 받았습니다. 특검팀은 박성재 전 법무장관에게도 이번 주 출석을 통보했습니다.



3. "외국군 없으면 자주국방 불가능?…굴종적 사고"



이재명 대통령이 외국 군대 없이는 자주국방이 불가능 하단 주장은 굴종적 사고라고 지적했습니다. 이 대통령은 유엔총회 기조연설을 위해 오늘(22일) 미국으로 출국합니다.



4. 영국·캐나다, G7 첫 팔레스타인 국가 승인



영국과 캐나다가 G7 국가 중 처음으로 팔레스타인을 국가로 공식 승인했습니다. 네타냐후 이스라엘 총리는 테러리즘에 보상을 주는 일이 될 거라며 즉각 반발했습니다.