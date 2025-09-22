한강버스 운항 3일 만에 1만 명 탑승…좌석 점유율 80%

▲ 한강버스 정식운항 기념 시승식이 열린 18일 서울 영등포구 여의도 선착장에서 한강버스가 물살을 가르고 있다.

서울시는 한강버스 탑승객이 정식운항 3일 차에 1만 명을 넘어섰다고 21일 밝혔습니다.시에 따르면 지난 18일 정식운항을 시작한 한강버스의 누적 탑승객은 이날 오후 6시 기준 1만14명으로 집계됐습니다.팔당댐 방류 증가에 따른 한강 수위 상승으로 운항을 중단한 20일을 제외하고 이날까지 3일간의 기록입니다.한강버스는 정식운항 첫날 상·하행 기점인 마곡과 잠실에서 첫차(11시)가 양방향 모두 만석으로 출발했습니다.일별 탑승객 수는 18일 4천361명, 19일 2천696명, 21일 2천957명입니다.구간별 평균 탑승객은 156명, 평균 좌석 점유율은 80.1%를 기록했습니다.첫날 탑승객 71명이 자율적으로 참여한 만족도 조사 결과, 쾌적한 실내 공간에 만족한다는 답변은 82%로 높았습니다.편안한 좌석(77%), 안정적 운항(70%)에 대해서도 높은 만족도를 표시했습니다.시는 한강버스가 이동 수단으로서 뿐만 아니라 시민들에게 아름다운 풍광을 선사하는 '치유' 기능도 갖췄다고 강조했습니다.한강버스 선실 외부로 나가면 여의도 랜드마크인 63빌딩, 파크원부터 한강철교, 노들예술섬까지 서울의 명소를 확 트인 시야로 확인할 수 있습니다.해 질 녘 노을 진 한강과 깜깜한 밤을 밝히는 야경도 볼거리입니다.여의나루역 '러너스테이션'에서 옷을 갈아입고 여의도∼마곡 구간을 달린 후 한강버스를 타고 여의도 선착장으로 돌아오거나 마곡이나 잠실에서 자전거를 가지고 한강버스에 탑승해 여의도 선착장에 내려 라이딩을 즐길 수도 있습니다.라면체험존, 치킨 등을 갖춘 7개의 한강버스 선착장도 외국인 관광객에게 인기라고 시는 전했습니다.현재 한강버스는 마곡-망원-여의도-압구정-옥수-뚝섬-잠실 28.9㎞ 구간을 상·하행 7회씩 총 14회(첫차 11시) 운항 중입니다.추석 연휴 이후인 다음 달 10일부터는 출·퇴근 시간 급행노선(15분 간격)을 포함해 평일 기준 왕복 30회로 증편합니다.평일 오전 7시, 주말엔 오전 9시 30분 출발해 오후 10시 30분까지 운행 예정입니다.박진영 서울시 미래한강본부장은 "탑승 시민과 관광객들의 목소리를 꼼꼼하게 청취해 시민 안전과 편의를 최우선으로 한강버스 운항과 선착장 운영을 개선해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)