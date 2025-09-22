"중국 왜 전쟁 선호할까"…전지현 드라마 대사에 중 네티즌들 발끈

▲ 디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성' 제작발표회

배우 전지현이 최근 방영된 드라마 속에서 한 중국 관련 대사가 중국 네티즌들의 반발을 사고 있다고 홍콩 매체가 21일 전했습니다.홍콩 성도일보에 따르면 근래 중국 소셜미디어에서는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성'의 주연을 맡은 전지현이 극 중에서 "중국은 왜 전쟁을 선호할까요. 핵폭탄이 접경지대에 떨어질 수도 있는데"라고 말하는 장면이 편집돼 유포되고 있습니다.전지현은 '북극성'에서 유엔대사 출신 대통령 후보 서문주 역을 연기했습니다.성도일보는 중국 네티즌들이 전지현의 대사가 중국의 이미지에 오명을 씌운 것이고 현실과 맞지 않는다는 등의 비판을 하고 있다고 전했습니다.드라마 속 중국 동북 다롄(大連) 장면이 홍콩에서 촬영됐고, 제작진이 일부러 지저분한 판자촌 지역을 어두운 톤으로 찍어 다롄의 도시 이미지를 훼손했다는 의견도 있었다고 매체는 설명했습니다.아울러 일부 네티즌은 중국을 상징하는 별 다섯 개 문양 카펫이 밟히는 장면과 극중 악역이 중국어로 대화해 부정적 이미지를 강화하는 장면을 문제 삼았으며, 전지현이 중국 고대 시인 이백(李白·이태백·701∼762)의 시구를 읊으며 발음을 고의로 왜곡했다고 목소리를 높인 중국 네티즌도 있었다고 성도일보는 전했습니다.소셜미디어 게시물 가운데는 대사 앞뒤 맥락을 모두 봐야 한다는 의견도 있었으나 상대적으로 큰 관심은 받지 못했습니다.중국 최대 소셜미디어 웨이보(微博·중국판 엑스) 등에선 한한령(限韓令·한류 제한령)을 풀지 말아야 한다는 주장이 나오는가 하면, 비난의 표적이 된 전지현이 모델로 활동하는 화장품과 시계 등 브랜드는 광고를 내리기도 한 것으로 전해졌습니다.중국에서는 디즈니+나 넷플릭스 등이 정식 서비스되지 않습니다.그러나 우회 채널로 쉽게 시청할 수 있어 '오징어게임' 시리즈나 '무빙', '폭싹 속았수다' 같은 한국 작품들에 대한 중국인들의 반응도 즉각 나오고 있습니다.최근엔 예능 '흑백요리사'를 베낀 듯한 요리 경연 예능이 중국에서 제작돼 논란이 일기도 했습니다.(사진=연합뉴스)