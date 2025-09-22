뉴스

층간소음에 몸싸움 오가자 앙심…"강제추행 당했다" 무고한 30대

작성 2025.09.22
층간소음에 몸싸움 오가자 앙심…"강제추행 당했다" 무고한 30대
▲ 춘천지법

아파트 층간소음으로 갈등을 겪던 이웃 간 몸싸움과 고소전이 오가자 이에 앙심을 품고 이웃을 강제추행 혐의로 고소한 30대가 결국 무고죄로 처벌받았습니다.

춘천지법 형사2단독 김택성 부장판사는 무고 혐의로 기소된 A(32) 씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하고, 사회봉사 80시간을 명령했다고 20일 밝혔습니다.

A 씨는 지난해 2월 아파트 층간소음으로 인한 갈등을 겪던 이웃 B 씨가 아파트 복도에서 A 씨 아버지와 몸싸움을 벌여 이를 말리던 중 B 씨가 자기 엉덩이 부위에 성기를 고의로 접촉했다는 취지로 지난해 3월 춘천경찰서에 강제추행죄로 무고한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

A 씨는 당시 몸싸움 현장에 있던 자신의 남편이 폭력행위처벌법상 공동폭행, 재물손괴죄로 B 씨에게 고소당하자 이에 앙심을 품고 이 같이 범행했습니다.

그는 같은 해 4월 춘천경찰서 여성청소년과 조사실에서 같은 취지로 진술했으나 조사 결과 당시 다툼 현장에서 두 사람 간의 신체 접촉은 없었습니다.

김 부장판사는 "무고는 피고소인에게 재산적·정신적으로 상당한 고통을 가할 뿐만 아니라 국가형벌권의 공정한 행사를 방해하는 것이므로 이를 엄히 처벌할 필요가 있다"며 "피고인이 뒤늦게나마 자기 잘못을 인정하고 범행을 자백하는 점 등을 종합해 형을 정했다"고 판시했습니다.

(사진=연합뉴스)
