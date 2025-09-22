대마 젤리 수차례 삼키고 남자친구에 몰래 먹인 40대 유죄

▲ 창원지법

여러 차례 대마 젤리를 삼키고 남자친구에게도 몰래 먹여 상해를 입힌 40대가 유죄를 선고받았습니다.창원지법 형사2단독 정지은 부장판사는 마약류 관리에 관한 법률 위반(대마) 혐의 등으로 기소된 40대 A 씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다고 20일 밝혔습니다.보호관찰을 받을 것과 40시간의 약물치료 강의도 명령했습니다.A 씨는 지난 1월부터 4월까지 경남 김해시 주거지에서 4차례에 걸쳐 대마 젤리를 섭취한 혐의 등으로 기소됐습니다.그는 지난해 12월 지인에게서 대마 젤리 8개를 받아 보관해오다 이같은 범행을 저질렀습니다.A 씨는 지난 4월에 남자친구인 30대 B 씨에게 대마 젤리를 몰래 먹이기도 했습니다.그는 B 씨가 전화 통화를 하느라 주의가 분산된 틈을 타 갑자기 대마 젤리 1개를 B 씨 입에 넣었습니다.이 사고로 B 씨는 심장 박동수가 증가하고 정신이 몽롱해지는 등 상해를 입어 병원에서 응급조치를 받았습니다.재판부는 "대마 섭취 횟수가 4회에 이르고 스스로 섭취하는 걸 넘어 B 씨 모르게 섭취하게 해 상해를 입힌 점 등에 비춰 죄책이 가볍지 않다"며 "다만 잘못을 인정하고 B 씨가 처벌을 원하지 않는 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)