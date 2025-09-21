GS칼텍스, 프로배구 컵대회 페퍼에 3대 2 역전승

▲ GS칼텍스 선수단

GS칼텍스가 컵대회 첫 경기에서 페퍼저축은행을 힘겹게 꺾었습니다.GS칼텍스는 오늘 전남 여수 진남체육관에서 열린 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회(컵대회) 여자부 조별리그 A조 페퍼저축은행과 경기에서 세트 점수 3대 2로 역전승했습니다.GS칼텍스는 창단 55주년 기념일에 승리해 의미를 더했습니다.GS칼텍스는 1970년 9월 21일 전신인 호남정유를 창단했고, 이후 LG정유를 거쳤습니다.이날 경기장엔 GS칼텍스 여수공장 임직원 550여명이 찾아 일방적인 응원전을 펼치기도 했습니다.페퍼저축은행은 컵대회 첫 승을 다음 경기로 미뤘습니다.2022년 컵대회에 처음 출전한 페퍼저축은행은 지난해까지 3년 연속 3전 전패를 기록했습니다.GS칼텍스는 1세트를 접전 끝에 가져왔다.19대 18에서 안혜진의 서브 에이스, 오세연의 블로킹, 유서연의 오픈 공격 등으로 3연속 득점에 성공하면서 점수 차를 벌렸습니다.그러나 2세트에서 집중력을 잃으면서 세트 점수 1대 1 동률이 됐습니다.GS칼텍스의 2세트 팀 공격 성공률은 30%에 그쳤습니다.GS칼텍스는 3세트에서도 조직력 문제를 드러내면서 코너에 몰렸습니다.세트 점수 2대 1로 밀린 GS칼텍스는 4세트에서 실마리를 찾았습니다.16대 16에서 상대 팀 이한비의 공격 범실과 권민지의 오픈 공격으로 두 점 차 리드를 잡았고, 18대 17에서 최유림의 공격과 안혜진의 블로킹 등으로 다시 달아나면서 승부를 5세트로 끌고 갔습니다.5세트도 치열했습니다.GS칼텍스는 9대 8에서 유서연이 강스파이크를 상대 코트에 꽂으며 두 점 차 리드를 잡은 뒤 상대 팀 박정아의 네트 터치 범실로 한 점을 보태 11대 8로 달아났습니다.12대 9에선 박정아의 공격이 코트 밖으로 떨어지면서 한 점을 더 달아났고, 이후 점수 차를 유지하며 경기를 마쳤습니다.권민지는 15점, 유서연은 13점을 기록했고, 이주아와 김민연은 각각 9득점으로 승리에 힘을 보탰습니다.페퍼저축은행에 합류한 이적생 고예림은 12득점으로 분전했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)