심우정 전 총장 소환…'즉시항고 포기' 경위 조사

<앵커>



내란특검팀이 오늘(21일) 심우정 전 검찰총장을 소환했습니다. 특검은 지난 3월, 법원의 윤석열 전 대통령 구속 취소 결정이 나왔을때 심 전 총장이 즉시항고를 포기한 경위를 조사했는데요. 현장 연결해서 자세한 내용 알아보겠습니다.



원종진 기자, 심 전 총장에 대한 조사 아직 진행 중입니까?



<기자>



네, 심우정 전 검찰총장은 오늘 오전 10시 피고발인 신분으로 특검에 출석했습니다.



즉시항고 취소에 대한 입장을 묻는 취재진의 질문에 심 전 총장은 아무 말도 하지 않았습니다.



[심우정/전 검찰총장 : (즉시항고 포기 결정 과정에 대해서 입장 한 말씀만 부탁드리겠습니다.) .....]



현재까지 조사가 10시간 넘게 이어지고 있는데, 심 전 총장은 심야조사에도 동의한 걸로 전해졌습니다.



지난 3월 법원이 윤 전 대통령에 대한 구속을 취소하자 당시 검찰 수사팀은 법원 결정에 즉시항고해 상급심 판단을 받아봐야 한다고 주장했습니다.



하지만, 심 전 총장은 대검 부장 회의 등을 거쳐 항고를 포기하고 윤 전 대통령 석방을 지휘했는데요, 특검팀은 심 전 총장을 상대로 당시 결정 경위와 함께 위법 소지에 대해 조사한 걸로 전해졌습니다.



특검팀은 또 계엄 선포 당시 합동수사본부 검사 파견 의혹 등에 대해서도 조사한 것으로 보입니다.



<앵커>



특검팀이 박성재 전 법무장관에 대해서도 나오라고 통보했죠?



<기자>



계엄 선포 직후 법무부 간부 회의에서 합동수사본부에 검사 파견 검토를 지시한 의혹을 받는 박성재 전 장관에 대해서도 특검팀이 이번 주 출석을 통보한 걸로 파악됐습니다.



박 전 장관은 계엄 선포 당일인 지난해 12월 3일 밤 11시부터 다음날 새벽까지 심 전 총장과 세 차례 통화한 사실도 드러났습니다.



특검팀은 박 전 장관을 상대로 검사 파견 지시 경위 등을 조사할 예정입니다.



